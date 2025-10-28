Orbán chystá alianciu s Ficom a Babišom proti Ukrajine. Nový blok má otriasť Bruselom

Maďarsko sa snaží spojiť s Českom a Slovenskom a vytvoriť v Európskej únii blok skeptický voči Ukrajine. Pre web Politico to povedal politický poradca maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten chce spolupracovať s Andrejom Babišom, lídrom pravicovej populistickej strany, ktorá nedávno vyhrala voľby v Česku, a so slovenským premiérom Robertom Ficom, aby zosúladili svoje postoje pred stretnutiami lídrov EÚ.
Hoci pevná politická aliancia je zatiaľ vzdialená, jej vznik by mohol výrazne sťažiť snahy EÚ o finančnú a vojenskú podporu Ukrajiny. Orbánov politický riaditeľ Balázs Orbán pripomenul, že podobná spolupráca fungovala počas migračnej krízy, keď skupina V4 presadzovala odmietavý postoj k presídľovaniu migrantov.
Poľsko zostáva proukrajinské
Po ruskej invázii na Ukrajinu sa však V4 rozdelila, keď Poľsko zaujalo tvrdý postoj voči Moskve, zatiaľ čo Maďarsko zastávalo opačný názor. Nová aliancia by tak zahŕňala len tri krajiny, keďže Poľsko pod vedením Donalda Tuska zostáva pevne proukrajinské. Fico a Babiš zdieľajú Orbánove názory na Ukrajinu a volajú po dialógu s Moskvou namiesto ekonomického tlaku.
Orbán počas prejavu k štátnemu sviatku prirovnal Brusel k „hniezdu vreteníc“
Okrem V4 sa Maďarsko snaží rozšíriť svoje politické spojenectvá v Európskom parlamente, kde strana Fidesz hľadá partnerov medzi pravicovými a niektorými ľavicovými skupinami. Podľa poradcu by mohlo dôjsť k oslabeniu centristickej väčšiny podporujúcej predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
Opozícia získava na popularite
Maďarský premiér, ktorý je pri moci už 15 rokov, čelí budúcoročným voľbám, pričom opozícia podľa prieskumov získava na popularite. Poradca obvinil Brusel z koordinovaného úsilia o zosadenie vlády Viktora Orbána, čo však Európska komisia odmieta a tvrdí, že opatrenia voči Maďarsku sú reakciou na porušovanie práva EÚ.
Fico: Slovensko nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny - VIDEO
Orbán tiež vyjadril podporu maďarskému eurokomisárovi Olivérovi Várhelyimu, ktorého médiá spájali s náborom špiónov v inštitúciách EÚ, a zdôraznil, že Maďarsko chce zostať súčasťou európskych inštitúcií.