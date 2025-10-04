Ondruš odmieta zákaz dovozu ruského plynu, nazval ho samovražedným krokom pre Slovensko

Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) sa vyjadril, že urobí všetko pre to, aby neprešiel zákaz dovozu ruského plynu. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy RTVS. Nápad zakázať dovoz surovín z Ruska považuje za veľmi zlý, priam samovražedný krok, a to najmä pre tak plynofikované krajiny, ako je Slovensko.
Európska komisia tlačí na radikálne riešenia
„Nemôžeme si dovoliť bez toho, aby tie dôsledky neznášali bežní ľudia, taký radikálny krok, ako od nás požaduje Európska komisia, alebo väčšina členských štátov EÚ,“ uviedol. Podľa neho nejde o diverzifikáciu zdrojov, ale o prehlbovanie európskej závislosti od USA.
Jeho diskusný oponent Ľudovít Ódor (Progresívne Slovensko) s ním nesúhlasí. Odber ruského plynu podľa neho podporuje ruské zbrojenie a predlžovanie vojny na Ukrajine. Chápe však, že nie je možné prejsť na neruský plyn a ropu zo dňa na deň, poukázal ale, že iné štáty to zvládli, preto by mohlo aj Slovensko. „Nevidím žiadne kroky, ktoré by sa diali, aj zo strany našej vlády, aby sme toto spravili,“ poznamenal.
EÚ zlyháva v zahraničnej politike
V súvislosti s aktuálnym dianím v Gaze Ódor skonštatoval, že situácia je taká, že sa nedá vyriešiť za rok, za dva. Dodal, že od začiatku sú za také riešenie, aby boli dva štáty, teda aj Palestína. Zdôraznil aj potrebu toho, aby sa humanitárna pomoc dostala tam, kde má. Istú nádej vidí v mierovej dohode, ktorú predstavil americký prezident Donald Trump.
„Bez toho, aby sa medzinárodné spoločenstvo zhodlo a tlačilo aj na Izrael, aj na Hamas, tak veľmi ťažko budeme situáciu riešiť odtiaľto z Európy,“ myslí si. Podľa Ondruša Európska únia zlyháva v medzinárodnej politike na celej čiare. „Sme nedôveryhodní,“ myslí si.
Príčinu vníma aj v dvojakých štandardoch v medzinárodnej politike, správame sa podľa neho rozdielne v závislosti od toho, koho sa situácia týka. Zdôraznil, že kritika sa týka aj predstaviteľov jednotlivých členských štátov, nielen EÚ samotnej.