Rusko podniklo masívny útok na ukrajinskú energetiku, výpadky hlásia po celej krajine

Útok prichádza v čase, keď Kyjev a Moskva napriek pokračujúcim bojom vedú rokovania sprostredkované Spojenými štátmi.
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
Ilustračná snímka: Následky ruských útokov na civilnú a energetickú infraštruktúru v rôznych regiónoch Ukrajiny počas zimného obdobia spôsobujú výpadky elektriny, tepla a dodávok vody pre obyvateľstvo. Ukrajina, 14. január 2026. Foto: archívne, SITA/Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
Ruské sily podnikli „masívny útok“ na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, v dôsledku ktorého došlo k výpadkom elektriny naprieč krajinou, uviedol v sobotu štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrenerho. Útok prichádza v čase, keď Kyjev a Moskva napriek pokračujúcim bojom vedú rokovania sprostredkované Spojenými štátmi.

Rusko vykonáva ďalší masívny útok na zariadenia ukrajinskej elektrickej siete,“ oznámila spoločnosť Ukrenerho v stanovisku zverejnenom na platforme Telegram. „V dôsledku škôd spôsobených nepriateľom boli vo väčšine regiónov zavedené núdzové odstávky,“ dodal operátor.

Podľa spoločnosti útok v čase vyhlásenia ešte pokračoval. „V súčasnosti útok naďalej prebieha. Obnovovacie práce sa začnú hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ poznamenal Ukrenerho. Ukrajinské úrady dlhodobo obviňujú Moskvu zo systematického ničenia energetickej infraštruktúry, čo zanecháva státisíce ľudí bez osvetlenia a kúrenia v mrazivých teplotách.

Rusko v ostatných dňoch zintenzívnilo ofenzívu napriek prebiehajúcim rozhovorom, ktorých cieľom je ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu. Od januára sa uskutočnili dve kolá rokovaní v Abú Zabí sprostredkované Spojenými štátmi. Obe strany sa zatiaľ dohodli na rozsiahlej výmene zajatcov, ale zásadný posun v otázke územia, ktorá je hlavným sporným bodom, zatiaľ nenastal.

