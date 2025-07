Fico telefonoval so španielskym premiérom, hovorili o vedení eurozóny aj zastavení ruského plynu

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) telefonoval so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Telefonát absolvoval na požiadanie španielskej strany. Hovorili spolu o politickom vedení eurozóny, v rámci čoho Fico vyslovil podporu španielskemu kandidátovi. Rovnako sa venovali téme zastavenia dodávok ruského plynu do Európskej únie od 1. januára 2028, ako to navrhuje Európska komisia.

„Španielsky premiér s porozumením prijíma obavy Slovenskej republiky. Informoval som ho, že pokiaľ SR nedostane záväzné garancie, ktoré nám umožnia minimalizovať škody spôsobené zastavením toku ruského plynu, Slovenská republika nemôže hlasovať za 18. sankčný balík proti Rusku,“ uviedol Fico.

V pondelok už telefonoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorému rovnako tlmočil svoj postoj, že návrh Európskej komisie zastaviť dodávky ruského plynu považuje za ideologický a škodlivý pre celú Európsku úniu, osobitne pre Slovensko.