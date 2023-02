Eustream nebude musieť platiť daň z rúry, poslanci sa stotožnili s pripomienkou prezidentky Čaputovej

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, nebude musieť nateraz platiť takzvanú daň z rúry. Poslanci Národnej rady SR sa totiž stotožnili s pripomienkou prezidentky SR.

Sadzba dane bola stanovená vo výške 6-tisíc eur za každý aj začatý kilometer potrubia za mesiac. Keďže výška sadzby neberie ohľad na fakt paralelného vedenia viacerých potrubí súčasne, Eustream obhospodaruje sústavu 4 až 5 paralelne uložených potrubí, navrhované zdanenie by tak bolo vo výške zhruba 171 miliónov eur ročne.

Nový druh majetkovej dane

Zákon o dani z osobitnej stavby mal zaviesť nový druh majetkovej dane. Predmetom dane bol výhradne majetok vlastnený spoločnosťou Eustream, a to tranzitný plynovod. Hlavným argumentom poslancov pre zavedenie majetkovej dane na tranzitný plynovod bolo tvrdenie, že táto stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti.

Slovenský prepravca zemného plynu však upozornil, že už dnes platí daň zo stavieb (budovy, kompresorové stanice) a líniové stavby ako plynovody, rozvody tepla či vodovody nepodliehajú majetkovej dani a jej zavedenie by malo negatívny vplyv na viaceré energetické odvetvia a ceny pre konečných spotrebiteľov.

Rozpor so slovenskou ústavou

Viacerí právnici si mysleli, že zákon bol v rozpore so slovenskou ústavou, keďže je diskriminačný, je totiž zacielený výhradne na jednu spoločnosť. To pri vrátení zákona do parlamentu vytýkala aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej aplikácia zákona dopadne iba na jediného adresáta.

Reálne tak podľa nej mohla byť ohrozená nielen finančná a majetková stabilita spoločnosti Eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje. Odborníci upozorňovali aj na fakt, že zákon o dani z osobitnej stavby nie je namierený voči spoločnosti, ktorá mimoriadne profituje zo súčasnej energetickej krízy.

Samotná spoločnosť Eustream uviedla, že pre vojnu na Ukrajine a energetickú krízu čelí vážnym negatívnym dosahom, že zo súčasnej krízy nijako neprofituje, keďže preprava plynu z Ruska do západnej Európy cez Slovensko výrazne klesla.