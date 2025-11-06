Emisné povolenky pre domácnosti zrejme odložia o rok. Ekonóm upozorňuje, aby sme sa nenechali „opiť rožkom“ - VIDEO

Odloženie zavedenia systému ETS 2 o jeden rok, na rok 2028, neznamená z pohľadu drvivej väčšiny domácnosti zmiernenie celkového dopadu na ich peňaženku.
Emisné povolenky zdražia aj pohonné látky.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Európska únia nakoniec zrejme odloží platnosť emisných povoleniek pre domácnosti o rok neskôr. Platiť by tak mali od roku 2028. Na pôde Bruselu ministri životného prostredia sa taktiež dohodli na určitých ústupkov v Green Dealu.

Ekonóm však všetkých upozorňuje, aby sme sa nenechali „opiť rožkom„. V Bruselu sa totiž dojednalo sprísnenie, nie zmiernenie povoleniek a celého Green Dealu. „Odloženie povoleniek o rok znamená, že budú musieť byť ešte drahšie, než bolo doposiaľ v pláne,“ hovorí hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda.

Systém je podľa Tarabu zlý

Ako informoval slovenský minister životného prostredia Tomáš Taraba, Slovensko spolu s krajinami V4 hlasovalo po celonočnom rokovaní proti zmenám v Green Dealu.

Ústupky zo strany EÚ v Klimatickom zákone ako aj návrh na odloženie emisných povoleniek pre domácnosti (ETS 2) o jeden rok, považujeme za nedostatočné. Je to zároveň prvé priznanie, že systém je zlý, namierený proti sociálnemu štandardu ľudí a budeme jednotne postupovať proti nemu aj s množstvom iných štátov až kým namiesto oddiaľovania, príde k jeho zrušeniu,“ zdôraznil Taraba.

Dohnanie ceny za stratený rok

Odloženie zavedenia systému ETS 2 o jeden rok, na rok 2028, neznamená z pohľadu drvivej väčšiny domácnosti zmiernenie celkového dopadu na ich peňaženku. Pretože kľúčový cieľ Green Dealu, teda dosiahnutie uhlíkovej neutrality k roku 2050, zostáva bez zmeny. Celá potrebná dekarbonizácia prostredníctvom emisných povoleniek ETS 2 sa teda bude musieť stihnúť maximálne za 22 rokov, namiesto 23 rokov.

Skrátenie o rok znamená, že tlak na dekarbonizáciu počas platnosti systému ETS 2 bude musieť byť ešte o niečo silnejší, ako mal byť doposiaľ. Ak je prostriedkom tohto tlaku postupne rastúca cena povolenky, ako je celý systém koncipovaný, potom je jasné, že povolenky síce budú v platnosti kratšiu dobu, ale o to vyššia bude musieť byť ich cena, aby sa dohnal jeden stratený rok,“ upozornil Kovanda.

Žiadne zmiernenie

Rovnako vyrokovaný cieľ redukcie emisií k roku 2040 o 85 percent na miesto 90 percent v porovnaní s rokom 1990 nepredstavuje podľa Kovandu žiadne zmiernenie oproti súčasnej situácii.

Skutočným posunom by bolo napríklad odloženie splnenia celého Green Dealu z roku 2050 na rok 2075. Potom by bolo možné rozložiť potrebnú dekarbonizáciu do oveľa dlhšieho časového úseku, takže aj tlak na rast cien povoleniek by mohol byť slabší a tým nižšia by bola ich priemerná cena,“ konštatoval Kovanda.

Rokovanie ministrov v Bruseli tak podľa neho možno hodnotiť ako pritvrdenie Green Dealu. Nástup emisných povoleniek pre domácnosti síce bude pomalší, ale ich priemerná cena bude musieť byť práve pre ročné odloženie vyššia. Pokiaľ cieľový termín Green Dealu zostáva nezmenený k roku 2050.

