Dovolenkárom sa stále oplatí natankovať v Slovinsku, motoristi by sa mali vyhnúť pumpám v Taliansku

Ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach by mohli v najbližších dňoch mierne zlacnieť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatná korekcia cien ropy by sa mala pretaviť aj do zastavenia zdražovania na našich čerpacích staniciach, pričom v nasledujúcich týždňoch by sa mohol dokonca vytvoriť priestor na limitované zlacnenie palív.

„Nateraz však ceny benzínu ostanú v priemere mierne stále nad 1 euro a 60 centami a ceny nafty sa udržia nad 1 eurom a 50 centami,“ dodal Pánis.

Najlacnejší benzín je v Slovinsku

Zdražovanie palív sa pribrzdilo aj v okolitých krajinách a oproti začiatku júla sa u našich susedov ceny takmer nezmenili. Stále platí, že z obľúbených dovolenkových destinácii je v priemere najlacnejší benzín v Slovinsku, kde ho možno natankovať naďalej pod 1 euro a 50 centov.