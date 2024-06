Slovenských motoristov čaká zdražovanie. Kde sa dovolenkárom stále oplatí tankovať benzín?

Ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach by mali rásť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, rázny odraz cien ropy a nárast rafinančných marží, najmä v prípade nafty, bude znamenať ďalšie limitované zdraženie palív na našich čerpacích staniciach.

„Cena benzínu by sa však nemala zatiaľ dostať výrazne nad 1 euro a 65 centov a nafty nad 1 euro a 55 centov,“ dodal Pánis. „Z dôvodu nárastu cien ropy očakávame, že aj ceny na domácich čerpacích staniciach by mali začať pozvoľna rásť, čo by bol vývoj typický pre túto časť roka,“ doplnil analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Nafta je najlacnejšia v Česku

Zdražovanie cien palív badať aj v okolitých krajinách. Relatívne ceny sa však podľa Pánisa zásadne nezmenia. Stále platí, že u nás je spolu s Rakúskom najdrahší benzín, ktorého cena presahuje 1 euro a 60 centov.

Rádovo 10 centov lacnejšie možno v priemere natankovať do zážihových motorov v Poľsku a Slovinsku a podstatnej lacnejší je benzín aj v Maďarsku či Česku.

Nafta je v rámci regiónu najlacnejšia v Česku, v Poľsku a Slovinsku stojí zhruba podobne ako u nás, rádovo o päť až šesť centov je drahšia v Maďarsku a Chorvátsku o viac ako 10 centov v Rakúsku.

Domáce ceny patria medzi najvyššie

Boháček potvrdil, že domáce ceny benzínu patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je cena vyššia o 2 centy. Cena nafty je porovnateľná, avšak stále platí, že o 3 centy lacnejšie ju vieme natankovať v Česku.

„Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,50 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku za 1,53 eura za liter. Ak tankujeme naftu, doplna sa nám oplatí natankovať na domácich čerpačkách, keďže v cieli by sme zaplatili o 5 eurocentov na liter viac,“ uviedol Boháček.

Na sever voľte iný druh dopravy

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne aj 25 centov a nafte do 17 centov na liter. Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie.

Ak by sme chceli ísť na sever Európy, tam sú ceny benzínov a nafty naďalej dlhodobo vyššie, ako v našom regióne strednej Európy. „Preto by sme z hľadiska ekonomiky radšej volili iný spôsob dopravy,“ podotkol Boháček.

CENY PHM VO VYBRANÝCH LETNÝCH DOVOLENKOVÝCH DESTINÁCIÁCH 24. TÝŽDEŇ 2024 BENZÍN (NATURAL 95) v EUR/l ROZDIEL VOČI DOMÁCIM CENÁM v EUR/l NAFTA v EUR/l ROZDIEL VOČI DOMÁCIM CENÁM v EUR/l ČESKO 1,53 -0,05 1,45 -0,03 POĽSKO 1,48 -0,10 1,48 0,00 MAĎARSKO 1,50 -0,08 1,53 0,05 RAKÚSKO 1,60 0,02 1,59 0,11 SLOVINSKO 1,48 -0,10 1,48 0,00 CHORVÁTSKO 1,53 -0,05 1,53 0,05 GRÉCKO 1,88 0,30 1,62 0,14 BULHARSKO 1,33 -0,25 1,31 -0,17 RUMUNSKO 1,41 -0,17 1,41 -0,07 TALIANSKO 1,84 0,26 1,69 0,21

zdroj: údaje Európskej Komisie spracované 365.Bank

Ceny palív boli minimálne

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 24. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR zmenili minimálne.

Cena natural 95-oktánového benzínu sa v priemere udržiavala na 1,58 eura za liter (+1 eurocenty na liter) a cena 98-oktánového benzínu za 1,788 eura za liter (+1 eurocent na liter).

Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,477 eura za liter, čo je medzitýždenný nepatrný nárast o 1 eurocent na liter.

Ropa rastie

Ropa zaznamenala nárast druhý týždeň po sebe, keď si pripísala približne 2,7 percenta, čo posunulo zmes WTI nad 80 dolárov a severomorský benchmark Brent nad 85 dolárov.

Komodita sa z štvormesačných miním z úvodu júna odrazila o takmer 10 percent a obchoduje sa na najvyšších úrovniach od konca apríla.

Nahor ju podľa Pánisa naďalej tlačia očakávania rekordného dopytu po palivách počas letnej dovolenkovej sezóny, čo by mohlo vyústiť do deficitného trhu a poklesu zásob.

Z trhu vyprcháva sklamanie

„V Spojených štátoch, najväčšom konzumentovi ropy na svete sa očakáva, že počas sviatku Dňa nezávislosti 4. júla sa bude presúvať rekordných 71 miliónov Američanov,“ upozornil Pánis.

Naďalej platí, že z trhu vyprcháva sklamanie z toho, že OPEC+ len predĺžil škrty v ťažbe, pričom od jesene plánujú niektorí členovia združenia zníženie dobrovoľných jednostranných škrtov.

„Obchodníci viac počúvali na správy o tom, že Rusko a Kazachstan plánujú znížiť ťažbu, keď v minulom období produkovali nad rámec dohodnutých limitov kartelu,“ konštatoval Pánis.