Dôchodca či vyhrievaný bazén? Spravodlivej adresnej energopomoci neverí ani štát

Vláda sa rozhodla, že po dlhých rokoch predsa len zavedie adresnú energopomoc.

Minister financií verí, že tak v čase konsolidácie verejných financií ušetrí v štátnej kase zopár desiatok miliónov eur a ostatní politici dajú zadosťučinenie svojim výkrikom o zákaze podpory oligarchov s vyhrievanými bazénmi.

Lenže so zavedením spravodlivej adresnej energopomoci to nebude také jednoduché, ako si to hlavne politici predstavujú. Už aj tak dôležitý štátny úrad v energetike akým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) všetkým „mudrcom“ odkazuje, že nájsť spravodlivý meter pri energopomoci je skoro nemožné.

Čo je energetická chudoba?

Základným problémom je podľa regulačného úradu to, čo hovoria energetickí odborníci už niekoľko rokov. Slovensko nemá ani jasne stanovené, čo energetická chudoba je.

Kto pod energetickú chudobu spadá, a teda má najmorálnejší nárok na štátnu energopomoc.

Povedzme si otvorene, jednotná definícia energetickej chudoby neexistuje v celej Európskej únii.

„Za veľký problém považujem fakt, že v súčasnosti chýba jednotná definícia energetickej chudoby na úrovni Európskej únie.

To znamená, že každý členský štát si musí túto otázku vyriešiť sám. Slovensko zatiaľ nemá legislatívne upravený koncept energetickej chudoby, hoci my ako ÚRSO sme v minulosti vypracovali návrhy definícií a predložili ich slovenským vládam už v rokoch 2014 a 2022,“ podotkol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Zodpovednosť za riešenie energetickej chudoby je rozdelená medzi regulačný úrad, ministerstvá hospodárstva, financií, sociálnych vecí a rodiny. Nájsť riešenie znamená podľa ÚRSO odvahu vypracovať a presadiť zásadné zmeny v primárnej slovenskej legislatíve.

Spravodlivosť pri energetickej chudobe

Regulačný úrad zároveň poukazuje na problematiku spravodlivosti pri určovaní domácností spadajúcich do energetickej chudoby.

Štát bude mať pri nastavovaní spravodlivej energetickej chudoby problém určiť červenú čiaru medzi dôchodcom a oligarchom vyhrievajúcim svoj bazén.

„Zoberme si príklad. Ten kto má bazén má dnes nižšiu spotrebu energií ako ten, ktorý býva vo viac generačnom dome na východe Slovenska. Pretože robí aj úsporné opatrenia. Alebo keď máte veľký dom a odberné miesto je napísané na starú mamu a tá poberá len dôchodok, samozrejme, spadá do energetickej chudoby. Ale v domácnosti s ňou žije ďalších päť ekonomicky aktívnych ľudí, to už ale nikto nesleduje,“ vysvetlil Holjenčík.

Podľa neho, predsa len existujú mechanizmy, ako to všetko spravodlivo nastaviť, ale treba na to roky príprav.

Deravé sito

„Nájsť spravodlivý meter je skoro nemožné. Stále niekto cez sito prepadne,“ konštatoval Holjenčík s tým, že pri nastavovaní spravodlivej adresnej energopomoci úrad nemôže ísť do toho sám.

Aj napriek tomu však regulačný úrad bude podľa neho pokračovať vo svojom úsilí o riešenie energetickej chudoby a vyzýva na intenzívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných rezortov.

„Lustračný“ energozákon v parlamente

Vláda Roberta Fica v marci narýchlo schválila zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci.

Do slovenskej legislatívy by sa mal implementovať expresne rýchlo. Už sa ním stihli zaoberať aj poslanci parlamentného hospodárskeho výboru.

Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola podľa ministerstva hospodárstva potreba vytvorenia legislatívneho rámca pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

„Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Vytvára sa tak podľa rezortu legislatívny rámec, na základe ktorého bude môcť ministerstvo existujúce údaje od jednotlivých poskytovateľov zbierať a ďalej s nimi pracovať spôsobom, ktorý vytvorí základ pre vyhodnocovanie miery ohrozenia jednotlivých domácností v SR energetickou chudobou a identifikovanie tých domácností, ktoré budú prijímateľmi adresnej energopomoci.