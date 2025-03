Adresná energopomoc je utópiou. Akurát tak hrozí únik miliónov osobných údajov - KOMENTÁR

Vláda na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Chce tak ministerstvu hospodárstva pomôcť nastaviť spravodlivú adresnú energopomoc.

Zákon, ktorý bez pripomienkového konania letí v zrýchlenom konaní do parlamentu, dá ministerstvu do rúk neskutočnú moc nad osobnými údajmi všetkých obyvateľov Slovenska.

Hrozí zneužitie osobných údajov?

Zákon totiž vytvorí legislatívny rámec pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov nás všetkých. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku jednotlivých členov domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

Ďalších pár ministerských úradníkov sa tak dostane k neskutočným informáciám o každom jednom obyvateľovi našej krajiny.

Pri našej itečkarskej ‚vyspelosti‘ sa ani nemusíme zamýšľať nad tým, či nám náhodou nehrozí na ďalšom fronte zneužitie osobných údajov. Vydieračských hackerov už začali svrbieť klávesnice.

Nehovoriac o tom, že pár úradníkov nemá ani najmenšiu šancu spracovať také obrovské množstvo osobných údajov a nastaviť na základe nich adresnú energopomoc.

Zatiaľ iba „helikoptérové peniaze“

Armáda úradníkov by to možno za nejaký dlhý čas aj zvládla. Ale potom príde na rad otázka, či stojí za to vynaložiť extrémne prostriedky na nastavenie skutočnej adresnej energetickej pomoci. Lebo pár oligarchov vykurujúcich svoje bazény vyčlenených z tak nastavenej adresnej energopomoci, nech by ich bolo aj 10 percent zo všetkých odberateľov energií, to určite nevynahradí.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) už pred polrokom na tlačovke mávala s grafmi a tabuľkami, ktoré mali hovoriť o adresnej energopomoci. Nakoniec sa však aj súčasná vláda, tak ako tie predchádzajúce, rozhodla pri energopomoci pre tzv. helikoptérové peniaze. Nie je známe, akými papiermi ministerka pred novinármi mávala.

Ale ak sa vážne týkali adresnej energopomoci, tak išlo o brutálne pracovné verzie, keďže zrazu po polroku musia na rýchlo prijímať zákon, ktorý nádherne rozlieta informácie s osobnými údajmi ľudí medzi úradmi, ministerstvami a energetickými firmami.

Do hry vstupuje veľa faktorov

Ani samotní dodávatelia energií sa neodvážia ukázať prstom na domácnosť, že táto vďaka svojej vysokej spotrebe elektriny vykuruje bazén a nezaslúži si tak energopomoc, Pokojne totiž môže cez celý víkend hlava rodiny na zabezpečenie obživy používať cirkulár, pri ktorom je spotreba elektriny väčšia, ako pri vykurovaní bazénu.

Viacerým ministrom hospodárstva sa spravodlivý spôsob adresnej energopomoci nájsť nepodarilo. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman upozornil, že ministerstvo hospodárstva má pri nastavovaní adresnej energopomoci zviazané ruky.

„Na ministerstve hospodárstva za môjho pôsobenia sme uvažovali o nejakých možných ‚polkrokoch‘ smerom k zavedeniu takejto adresnej pomoci. Ako snáď najreálnejšie sa ukazovala pomoc len tým domácnostiam, ktoré mali svoju spotrebu jednotlivých typov energií do úrovne priemernej spotreby pre daný druh domácnosti, podľa počtu členov rodiny, obytnej plochy a podobne. Lenže aj to by bol len plošný nástroj, ktorý by stál našu spoločnú kasu značné zdroje,“ uviedol predčasom na sociálnej sieti Hirman s tým, že ani zďaleka neznamená, že domácnosti, ktoré majú „nadpriemernú spotrebu“ sú rozšafné, lebo si to môžu finančne dovoliť.

Do toho totiž vstupuje veľmi veľa faktorov, ktoré už nameranými fyzikálnymi veličinami nevie nikto postihnúť. „Skrátka ani zďaleka neplatí, že kto má vyššie spotreby energií, tak vykuruje bazény,“ zdôraznil Hirman.

Adresná energopomoc na Slovensku je zdá sa utópiou. Hrozí nám tak akurát únik miliónov osobných údajov. Ak sa aj nejaká zavedie, na konci dňa sa bude stále niekto určite cítiť ukrivdený. A tí toľko spomínaní ‚desiati‘ oligarchovia si s povestným úškrnom budú naďalej vykurovať svoje bazény. Vláda by sa možno namiesto akejkoľvek energopomoci a prijímania expresne rýchlých zákonov, z ktorých už na začiatku srší budúci pruser, mohla radšej sústrediť, ako raz a navždy poriadne nastaviť u nás regulačné prostredie.

Prostredie, ktoré by zabezpečilo nepokrivené trhové prostredie mysliace aj na energeticky chudobných občanov. Lenže my sme nedokázali za dvadsať rokov ani len definovať čo je vlastne energetická chudoba. Ale už sa ideme hrať na adresnú pomoc. Asi viete ako to dopadne.