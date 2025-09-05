Minister Taraba nesúhlasí s emisnými povolenkami pre domácnosti, v Bruseli chce ešte zabojovať o ich zrušenie

Od roku 2027 uzrú svetlo sveta nové emisné povolenky. Tentokrát určené pre domácnosti. Európska únia jednoducho chce, aby sa na boji proti klimatickým zmenám podieľali nielen firmy, ale aj domácnosti.
Analytici a ekonómovia však upozorňujú, že nové emisné povolenky ETS 2 predražia život domácnostiam v Európskej únii. Slovenské domácnosti si vďaka nim ročne priplatia aj tisíce eur. Čaká ich drahšie tankovanie či vykurovanie.
Minister Taraba zabojuje
Slovenské ešte chce v Bruseli zabojovať proti emisným povolenkám pre domácnosti. Minister životného prostredia Tomáš Taraba verejne deklaroval, že so systémom ETS 2, ktorý predražuje vykurovanie domácností a ľuďom cestu do práce, nesúhlasí. Emisné povolenky pre domácnosti schválila svojím hlasovaním bývalá vláda a urobila ho pre Slovensko záväzným.
ETS 2 je však podľa Tarabu antisociálne a nezmyselné opatrenie, ktoré v ničom zásadnom nezničí klimatickú krízu, len zníži životnú úroveň strednej triedy nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ.
Trhoví špekulanti sa už tešia na peniaze aj od slovenských dôchodcov, môžu za to uhlíkové odpustky
Ako uviedol pre SITA tlačový odbor Ministerstva životného prostredia SR, s emisnými povolenkami pre domácnosti nesúhlasia aj ďalšie krajiny Európskej únie. „Nemalá časť štátov odmieta plnú implementáciu ETS 2 systému a snaží sa o jej zmenu. Je paradoxom, že rovnako aj Česká republika, ktorá celý systém presadila ako predsedajúca krajina v Rade EÚ, mu dala prednosť pred záujmami ľudí,“ uviedlo ministerstvo.
Hľadá sa väčšina
Slovenská republika je viazaná týmto rozhodnutím predošlej vlády a nevie ho sama zmeniť. „To, čo však zostáva nemenné je, že v Bruseli naďalej iniciujeme snahu s niektorými ďalšími štátmi o zrušenie tohto systému. Nateraz však neexistuje politická väčšina štátov, ktorá by dokázala zmeny presadiť,“ konštatoval slovenský rezort životného prostredia.
Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda hovorí, že bežná česká domácnosť vďaka týmto emisným povolenkám zaplatí ročne o 83 tisíc českých korún viac, čo je približne 3 300 eur. A to hovorí o priemere, nie o hornej hranici.
Nešťastný Green deal
Nové povolenky pre domácnosti pravdepodobne podľa analytikov vyvolajú rozsiahle nepokoje. Niečo sa už rysuje vo Francúzsku či vo východnej Európe. Tí istí analytici hovoria o zdražovaní pohonných látok o zhruba 30 centov na liter. „Nárast môže byť však vyšší. A podľa niekoľkých odborných štúdií dokonca musí byť vyšší, ak sa majú naplniť ciele Green dealu Európskej únie,“ podotkol Kovanda.
Dôchodcovia aj domácnosti už onedlho naplnia vrecká dotačným podnikateľom a špekulantom, ekonóm hovorí o historickej bizarnosti
Pokiaľ má mať systém emisných povoleniek pre domácnosti z hľadiska plnenia Green dealu zmysel, tak v roku 2030 musí stáť jedna takáto povolenka zhruba 260 eur. „Ak toľko stáť nebude, nebude naplnený Green deal a z toho hľadiska potom nastáva otázka, prečo nákladný systém povoleniek pre domácnosti vôbec zavádzať?,“ pýta sa Kovanda.
Drahé povolenky
Buď bude podľa neho povolenka pre domácnosti dostatočne drahá, za aspoň 260 eur v roku 2030, alebo systém celého obchodovania s nimi je úplne zbytočný.
„Vyššie uvedená cena 260 eur za povolenku pritom nie je žiadna „extrémna horná hranica“, ale „priemer priemerov“. Toľko musí stáť povolenka pre domácnosti, aby ľudia v EÚ nasadili také tempo dekarbonizácie, že sa uhlíková neutralita stihne k roku 2050. To je ten zmysel Green dealu. Pokiaľ bude povolenka lacnejšia ako 260 eur, ľudia nebudú dostatočne odradzovaní od využívania aut so spaľovacími motormi či od vykurovania uhlím alebo plynom,“ vysvetlil Kovanda.
Emisné povolenky zdražia život českej domácnosti o tisíce eur. Ako na tom budú slovenské?
Údajný strop na emisné povolenky pre domácnosti vo výške 45 eur, avizovaný európskymi politikmi presadzujúcim Green deal, je podľa Kovandu zámerne šírenou dezinformáciou, aby povolenky akceptovala verejnosť. „V prvom či druhom roku možno bude existovať, ale potom musí ísť cena prudko hore. To už bude džin vypustený z fľaše. Pandorina skrinka otvorená,“ upozorňuje Kovanda.
Nezmyselné nové povolenky
Ľudia, ktorí si myslia, že emisná povolenka pre domácnosti bude v roku 2030 stáť 45 alebo 60, 75 eur, sú jednoducho podľa ekonóma v hrubom rozpore s vedeckým konsenzom.
„Kto má iné vedecky podložené čísla, sem s nimi. Zatiaľ ich nikto nepredložil. Áno, kto si za stovky tisíc korún kúpi tepelné čerpadlo či elektromobil, tomu náklady klesnú. To je zmysel povoleniek. Ľudia, ktorí tvrdia, že zdraženie bude zanedbateľné, proste neporozumeli celému zmyslu. Prečo zavádzať niečo, čo bude k ničomu, čo vlastne nič nezmení?,“ uzavrel Kovanda.