Brutálne zábery z Chorvátska. Hráči sa pustili do hromadnej bitky, nechýbalo ani hryzenie do tváre - VIDEO

Po zápase chorvátskej nižšej futbalovej súťaže medzi NK Orebič a ONK Metkovič sa spustili nepríjemné udalosti, ktoré vyvrcholili násilím.
Hostia zvíťazili 5:4, no viac ako o výsledku sa hovorilo o tom, čo sa dialo po záverečnom hvizde. Podľa druhého menovaného klubu boli až traja jeho hráči zranení.
„Boli sme svedkami jednej z najneprijateľnejších a najhanebnejších udalostí na našich futbalových ihriskách. Namiesto športového pozdravu a úcty boli naši hráči pozdravení násilím, ktoré predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť účastníkov a úplnú degradáciu športu.
Bezprostredne po záverečnom hvizde rozhodcu boli naši hráči Ivan Šutalo, Ante Bačič a Marko Andačič brutálne napadnutí, čo potvrdzujú aj priložené fotografie,“ začal tím v stanovisku.
Barbarské správanie sa
„Obzvlášť škandalózne je, že do fyzickej konfrontácie sa zapojil prezident NK Orebič Ante Kordič, ktorý vstúpil do hry v druhom polčase a ktorý by mal byť príkladom športového správania. Namiesto toho napadol Šutala zozadu a uhryzol ho do oka, čím spustil reťazovú reakciu násilia. Šutala následne napadol Ivan Kordič a niekoľko hráčov NK Orebič, ako aj skupina asi 20 ľudí, ktorí vbehli z tribúny,“ píše sa tam ďalej.
„Nášho brankára Anteho Bačiča, ktorý sa len snažil ochrániť svojho spoluhráča pred ďalšími údermi, domáci Jakov Petričevič udrel päsťou do hlavy. Andačič bol tiež napadnutý a pohryzený. Takéto surové, koordinované násilie je úplne neprijateľné a predstavuje vážnu hanbu nielen pre páchateľov, ale aj pre akýkoľvek športový kolektív, ktorý takéto správanie toleruje alebo sa snaží minimalizovať. Šport nie je a nikdy nesmie byť dejiskom barbarstva,“ priblížil klub s tým, že očakáva rozhodnú a jasnú reakciu od kompetentných orgánov, pretože bez zodpovednosti niet ani bezpečnosti, ani športovej integrity.
Klub ONK Metkovič podľa vyhlásenia nebude mlčať tvárou v tvár takémuto barbarstvu. „Napriek všetkému by sme chceli pochváliť Hrvoja Rikalu a Hrvoja Kapiteliaho z NK Orebič, ktorí ako jediní prejavili rozum, a spolu s trénerom Tomislavom Plečašom i veľkým počtom našich hráčov sa pokúsili zastaviť eskaláciu,“ doplnil tím z Metkoviču.
Došlo k provokácii
Prišla aj reakcia z druhej strany. Viaceré tvrdenia súperiaceho celku boli podľa NK Orebič „nepravdivé, prehnané s cieľom hrať sa na nevinnú obeť a prilievať olej do ohňa“.
Nie je podľa nich pravda, že na ihrisko prišlo 20 ľudí z tribúny, to, že sa situáciu snažili upokojiť iba dvaja ľudia z domáceho tímu a ani to, že brankár hostí „len bránil“ svojho spoluhráča.
„Nakoniec sa to všetko začalo zbytočnou provokáciou jedného z hráčov ONK Metkovič na naše protesty voči rozhodcovi, keď sa už duel skončil a keď mal dotyčný namiesto provokácie oslavovať víťazstvo so svojím tímom,“ napísal klub.
Mediálny lynč
„Nechceme ospravedlňovať konanie našich hráčov a prezidenta, tieto činy budeme riešiť interne a akceptujeme všetky prípadné sankcie zo strany asociácie. Nemôžeme však dovoliť mediálny lynč založený na klamstvách a preháňaní. Znovu opakujeme, nechceme popierať, že niektorí jednotlivci z našich radov sa správali nedôstojne, takéto správanie odsudzujeme, ale musíme sa postaviť na obranu našich početných členov predstavenstva, trénerov, hráčov a v konečnom dôsledku aj klubu, ktorý existuje už 105 rokov, ktorí konali len v zmysle upokojenia vzniknutej situácie, čo sa z oznámenia ONK Metkovič nedá vyvodiť.
Dúfame, že je to už teraz jasné a autorovi textu klubu ONK Metkovič je ľúto, že sa trochu nešikovne a priveľa pohrával so životmi a povesťou všetkých hráčov v zápase, ktorí sa nesprávali nedôstojne, v skutočnosti sa snažili situáciu všemožne upokojiť a je ich oveľa, oveľa viac ako tých, ktorí sa nesprávali dôstojne, a takí sú na oboch stranách,“ doplnil klub NK Orebič.