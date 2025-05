Prvá mobilná solárna elektráreň na železničnej trati, Švajčiarsko spustilo unikátny projekt

Švajčiarska spoločnosť spustila prvú mobilnú solárnu elektráreň na svete s výkonom 18 kW na železničnej trati. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na spoločnosť Sun-Ways.

Integrácia solárnych článkov

Nápad skrsol v hlave Josepha Scuderiho naozaj netradične v roku 2020, keď čakal na vlak na stanici Renens západne od Lausanne. Premýšľal, prečo nevyužiť priestor medzi železničnými koľajami na výrobu elektriny. O päť rokov neskôr Scuderi a jeho startup Sun-Ways nainštalovali prvých 100 metrov solárnych panelov na železničné koľaje v Buttes, malej dedinke v kantóne Neuchatel.

„Solárne panely sme nainštalovali presne tak, ako by ste to bežne robili na streche domu,“ povedal. Toto nie je prvý prípad integrácie solárnych článkov do traťových zariadení. Solárne panely umiestnené medzi koľajnicami sa už testujú v Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Japonsku. Švajčiarsky startup však ako prvý vyvinul systém mobilného otáčania.

Efektívny systém

Inštalácia pozostáva zo 48 solárnych panelov umiestnených na železničných podvaloch medzi koľajnicami. Solárne panely je možné inštalovať manuálne alebo mechanicky pomocou stroja vyvinutého švajčiarskou spoločnosťou Scheuchzer, ktorá sa špecializuje na údržbu železničných tratí.

Takýto stroj je schopný nainštalovať alebo demontovať takmer tisíc metrov štvorcových solárnych panelov za pár hodín. Schopnosť ich rýchlej demontáže je kľúčová pre adekvátnu údržbu alebo výmenu solárnych článkov. Spoločnosť Sun-Ways bude v testovaní pokračovať počas nasledujúcich troch rokov, pričom sa zameria na pokrytie solárnymi panelmi, znečistenie vlakmi a vplyv solárnej elektrárne na železničnú infraštruktúru.

Kritické ohlasy

To umožní testovať dlhodobú bezpečnosť prevádzky vlakov pomocou solárnych panelov namontovaných na koľajniciach. Závery medzinárodnej skupiny expertov ukazujú, že napriek skeptickým hodnoteniam sú takéto projekty nielen úplne realizovateľné, ale majú aj významný komerčný potenciál.

Kritici však tvrdia, že silné znečistenie z vlakov a intenzívne mechanické namáhanie môžu výrazne znížiť výrobu elektriny a skrátiť celkovú životnosť takejto solárnej elektrárne. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Sun-Ways Joseph Scuderi navrhuje z dlhodobého hľadiska vyrábať elektrinu medzi koľajnicami a priame jej dodávanie ako trakčného prúdu pre vlaky, čím by sa stali úplne sebestačnými.