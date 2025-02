Ceny ropy klesli na trojtýždňové minimum, k poklesu prispeli Trumpove clá aj geopolitické napätie

Ropa stratila za uplynulý obchodný týždeň viac ako dve percentná a klesla na trojtýždenné minimá, keď benchmark WTI zatváral pod 74 dolármi a zmes Brent pod 76 dolármi. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, na trhu aktuálne prevažujú obavy z globálneho rastu protekcionizmu v zahraničnom obchode, ktorých spúšťačom je slovník amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánovanom uvalení ciel voči hlavným obchodným partnerom.

„Tieto hrozby sa cez víkend stali aj skutočnosťou, keď Biely dom uvalil 25-percentné clá na dovozy z Mexika a Kanady (kanadské energetické zdroje budú mať 10- percentné clo) a 10-percentné dovozné clá na čínske tovary. Obchodníci sa obávajú, že obchodná vojna by mohla viesť k spomaleniu globálneho ekonomického rastu a teda aj dopytu po rope,“ doplnil Pánis.

Ako dodal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, rizikom pre rast cien ropy, napriek snahe prezidenta Trumpa o pokles jej ceny, sú aj zvýšené riziká prerušenia dodávok v dôsledku zahraničnej politiky. Sankcie voči Rusku, zastavenie nákupov venezuelskej ropy a maximálny tlak na Irán zvýšia geopolitickú rizikovú prémiu a efekt by mohli znásobiť snahy doplnenia strategických zásob ropy.

„Tým by sa zvýšil dopyt po rope a ceny by adekvátne reagovali rastom. Preto je v súčasnej situácii pravdepodobnejším scenárom krátkodobý rast cien ropy, a to až do doby zvýšenia amerických tlakov na nárast produkcie krajín OPEC+. Volatilita cien však môže byť veľká a trh bude vnímať citlivo každú novú informáciu,“ konštatoval Boháček.