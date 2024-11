Ceny energií zostanú stabilné, sľubuje premiér Fico. Vláda už vyčlenila miliardy na energopomoc

Domácnosti zrejme naozaj nepocítia vo svojej peňaženke v budúcom roku žiadne zvyšovanie cien energií. Znova to sľubuje predseda vlády Robert Fico.

Ten plánuje rešpektovať nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), chce však spolu s ministerkou hospodárstva a ministrom financií využiť všetky možné spôsoby a financie na to, aby domácnosti zdražovanie pri energiách nepocítili.

Verejný záväzok stabilných cien energií

„Hoci môžeme očakávať, že ÚRSO príde s určitými návrhmi na zvýšenie cien tak plynu, tak tepla a pravdepodobne aj elektriny. Naša odpoveď po konsolidácii musí byť, že nie! Budeme rešpektovať nezávislosť regulačného úradu, ale my na to odpovedáme, že vynaložíme všetko finančné úsilie, ktoré máme k dispozícii na to, aby ľudia v roku 2025 nepocítili žiadne zdražovanie. Ani plynu, ani elektriny, ani tepla. Toto je verejný záväzok, ktorý tu dávam,“ povedal premiér Fico na výročnom sneme svojej strany Smer-SD.

Konkrétna forma energopomoci zostáva otázna

Vláda Roberta Fica už viac mesiacov deklaruje, že aj v budúcom roku sa slovenské domácnosti dočkajú energopomoci zo strany štátu. Stále však vládny kabinet na čele s premiérom Ficom a s ministerkou hospodárstva Denisovou Sakovou nepredstavil, ako pomoc s drahými energiami bude vyzerať.

Doteraz tak nevieme, či bude energopomoc plošná alebo adresná a koľko prostriedkov sa na ňu v novom roku použije. Pomoc s drahými energiami chcú vládni predstavitelia predstaviť v najbližších dňoch či týždňoch, zrejme sa ešte čaká na definitívne rozhodnutia regulačného úradu. Ten chce predstaviť svoje rozhodnutia týkajúce sa budúcoročných cien energií pre chránených odberateľov začiatkom decembra.

Ministerstvo hospodárstva deklaruje, že energopomoc má pripravenú. A to aj vo forme adresnej pomoci, aj vo forme plošnej. Koľko peňazí by malo smerovať na boj s drahými energiami zatiaľ stále nie je jasné. Hovorí sa o 200 až 400 miliónoch eur.

Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pritom predchádzajúce vlády už vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.