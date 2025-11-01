Štát podľa Mikloša zase nezvláda svoju základnú funkciu, energopomoc by vyriešil oveľa jednoduchšie

Pripravovaná budúcoročná adresná energopomoc nie je podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša vôbec adresnou. Štát podľa neho zase nezvláda svoju základnú funkciu. Bývalý minister by energopomoc pre domácností vyriešil veľmi jednoduchým spôsobom, pri ktorom by sa dostali k pomoci naozaj chudobné domácnosti, pričom naprázdno by zostali oligarchovia s vyhrievanými bazénmi.
„Buď tá pomoc nie je adresná, alebo ak je adresná, tak to znamená, že 90 % našich domácností po 15 rokoch vládnutia z dvadsiatich vlád Roberta Fica je v situácii energetickej chudoby a odkázanosti na dotácie, aby si mohli dovoliť kúriť a svietiť. Vyberte si, ktorý z týchto argumentov platí,“ povedal v rozhovore pre SITA v relácii Má to Filipa ekonóm Ivan Mikloš.
Podľa neho čiastočne platia oba argumenty. „Platí aj ten argument, že sme mohli byť z hľadiska ekonomickej úrovni už úplne inde. Ale predovšetkým platí, že tá pomoc nie je samozrejme vôbec adresná,“ podotkol Mikloš.
Štát nezvláda zase nezvláda svoju základnú funkciu. „Nezvláda základnú funkciu na to, aby naozaj mohla byť tá energopomoc adresná. Štát by musel vedieť, kto naozaj je odkázaný tak, aby objektívne mu musel štát pomôcť s energpomocou. No, a že to štát nevie po toľkých rokoch vládnutia to znamená, že to zanedbali,“ doplnil Mikloš.
Pri nastavovaní energopomoci mala podľa neho vláda či ministerstvo hospodárstva postupovať omnoho jednoduchšie, efektívnejšie a spravodlivejšie. Mali to podľa Mikloša urobiť aspoň tak, že do určitého objemu spotreby energie by bola cena dotovaná, a čo by domácnosť odobrala navyše, by už zaplatila za komerčnú cenu. „Bolo by to omnoho sociálne spravodlivejšie, pomohlo by to naozaj chudobným ľuďom a nedotovali by sme zbytočne naozaj bohatých ľudí,“ konštatoval Mikloš.