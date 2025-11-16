Ceny čierneho zlata sa v podstate nezmenili, trh reaguje na kombináciu protichodných rastúcich zásob a rastu geopolitického napätia

Ceny ropy Brent sa v závere tohto týždňa pohybovali na úrovni 63 a WTI pri 59 amerických dolárov za barel. Ceny ropy sa tak medzitýždenne v podstate nezmenili.
Zásoby ropy USA
Ako uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny ropy sa v polovici novembra stabilizovali, keď trh reaguje na kombináciu protichodných rastúcich zásob a rastu geopolitického napätia. OPEC aj Medzinárodná energetická agentúra vo svojich novembrových správach signalizovali, že v rokoch 2025 až 2026 môže ponuka rásť rýchlejšie než dopyt, čo vytvára tlak na mierne znižovanie cien.
Môže Slovensko naďalej počítať s ruskou ropou? Zrejme áno, keďže Slovnaft je dcérou maďarského MOLu
„V USA vzrástli zásoby ropy o viac než 1,3 milióna barelov, podobný trend je viditeľný aj v Európe a Ázii. Krátkodobú podporu cenám však môže poskytnúť sprísnenie sankcií voči ruskému Lukoilu, ktoré by mohlo obmedziť časť exportov. Miernu podporu prinieslo aj ukončenie rozpočtového provizória v USA, ktoré bude podporovať miernu obnovu spotreby vo vládnej administratíve po obnovení obligatórnych činností,“ dodal Boháček.
Čo signalizuje OPEC?
Ako dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, v úvode uplynulého obchodného týždňa sa ropa odrazila, keď reagovala na optimizmus ohľadne blížiaceho sa konca shutdownu amerických vládnych úradov.
Všetky zisky však vymazala a prepadla sa do straty po tom ako OPEC vo svojom najnovšom reporte signalizoval dobre zásobený trh v budúcom roku s previsom ponuky, to aj vďaka zvyšovaniu ťažby touto organizáciou a s ňou spolupracujúcich krajín na čele s Ruskom.
„Keď sa už zdalo, že komodita skončí tretí týždeň po sebe v mínuse nastala ďalšia otočka. Ropa sa posilnila v reakcii na rastúce riziká výpadkov dodávok ruskej komodity na svetové trhy po tom, ako ropné terminály v černomorskom prístav Novorossijsk zastavili operácie ako dôsledok ukrajinských dronových útokov. Ukrajinské ataky na ruskú ropnú infraštruktúru sa pritom zintenzívňujú, čo zvyšuje rizikovú prémiu komodity, rovnako ako napätie okolo Venezuely,“ konštatoval Pánis.