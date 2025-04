Adresná energopomoc je podľa ministra Kamenického hotová, chýba dotiahnuť zopár detailov – VIDEO

Na adresnej energopomoci sa stále pracuje. Ako uviedol na nedeľňajšej tlačovej besede minister financií Ladislav Kamenický, pri adresnej energetickej pomoci je ministerstvo financií nápomocné ministerstvu hospodárstva. Adresná energopomoc je podľa ministra Kamenického už na svete.

„Mali sme veľké rokovanie, kde sme si to celé nastavili. Videl som adresnú energopomoc a považujem ju za primeranú. Samozrejme, musíme sa ešte rozhodnúť, koľko percent obyvateľstva by sa to malo týkať. Samozrejme do toho ešte má čo hovoriť vláda, predseda vlády a na konci dňa z toho vyjde nejaké číslo. Považujem adresnú pomoc za potrebnú vzhľadom na to, že potrebujeme podpísať memorandum so Slovenskými elektrárňami, aby sme zastabilizovali cenu elektriny pre tých, ktorých sa to bude týkať,“ povedal Kamenický.

Predseda vlády Robert Fico zopakoval svoje známe, že Slovákov a Slovensky pri cenách energií nenechajú napospas osudu. „Urobíme všetko preto, aby domácnosti boli chránené pred nejakým veľkým dopadom cien elektriny a plynu,“ konštatoval Fico.