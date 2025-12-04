Veľká Británia a Nórsko budú spoločne „loviť" ruské ponorky

Británia a Nórsko predstavili vo štvrtok novú obrannú dohodu, v rámci ktorej budú ich námorné sily spoločne prevádzkovať flotilu vojnových lodí určených na „lov ruských ponoriek“ v severnom Atlantiku.
Dohoda medzi oboma spojencami v NATO má za cieľ chrániť kritickú infraštruktúru, ako sú podmorské káble, ktoré sú podľa západných predstaviteľov čoraz viac ohrozované Moskvou. Vyhlásenie oboch krajín prichádza po tom, čo britské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pozorovania ruských plavidiel v britských vodách sa za posledné dva roky zvýšili o 30 percent.
Treba chrániť káble a potrubie
„Ide skutočne o súčasnosť. Ide o pochopenie toho, kde sa Európa v súčasnosti nachádza a čo musíme urobiť, aby sme sa postarali o bezpečnosť do budúcnosti,“ uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe po rokovaniach so svojím britským náprotivkom Keirom Starmerom na londýnskej Downing Street s tým, že ide o „veľmi dôležitú dohodu o obrannej spolupráci a integrácii.“
Británia označila Putinove vojnové hrozby za „kremeľské drísty“
Obe krajiny „robia významné kroky… pretože zdieľame vody a zdieľame strategické prostredie“, dodal nórsky premiér.
Minister varoval
Podľa novej dohody budú obe krajiny prevádzkovať flotilu 13 fregát postavených v Británii. Tie budú monitorovať ruské aktivity vo vodách medzi Grónskom, Islandom a Veľkou Britániou a „brániť kritickú infraštruktúru, ako sú podmorské káble a potrubia, ktoré prenášajú dôležité informácie, elektrinu a plyn,“ uvádza sa vo vyhlásení britského ministerstva obrany.
Závery vyšetrovania: Putin je „morálne zodpovedný“ za smrť britskej občianky po otrave Novičokom
„V čase hlbokej globálnej nestability, keď sa v našich vodách objavuje viac ruských lodí, musíme spolupracovať s medzinárodnými partnermi na ochrane našej národnej bezpečnosti,“ povedal po skončení rokovaní Starmer.
Fregaty za miliardy
V novembri britský minister obrany John Healey varoval Rusko po tom, čo špionážna loď Jantar už druhýkrát v tomto roku vplávala do britských vôd. Posádka lode namierila lasery na pilotov britských vzdušných síl, čo je „veľmi nebezpečný“ krok, povedal Healey.
Putin pricestoval do Indie rokovať o obrane a obchode
Británia a spojenci v NATO vyjadrili rastúce obavy z rizika, ktoré Moskva predstavuje pre pobrežnú infraštruktúru po podozrení zo sabotáže niekoľkých podmorských telekomunikačných a elektrických káblov v posledných mesiacoch. Experti a politici obvinili Moskvu z vedenia hybridnej vojny proti západným krajinám, z ktorých väčšina po rozsiahlej ruskej invázii vo februári 2022 podporuje Ukrajinu.
Nórsko v septembri oznámilo nákup najmenej piatich fregát Typ 26 Glasgow za desať miliárd libier. Zákazku získala britská spoločnosť BAE Systems, ktorá porazila konkurenčné ponuky od francúzskych, nemeckých a amerických firiem.