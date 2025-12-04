Putin si želá mier, Trump je spokojný so svojimi vyslancami na rokovaniach v Moskve

Prezident USADonald Trump v stredu vyhlásil, že verí, že ruský prezident Vladimír Putin chce ukončiť vojnu na Ukrajine, hoci rokovania v Moskve nepriniesli prielom. Americkí predstavitelia sa pripravujú na následné stretnutie s hlavným ukrajinským vyjednávačom.
Dobré rokovania
„Mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Trump na margo moskovských rokovaní jeho vyslanca Steva Witkoffa a zaťa Jareda Kushnera s Putinom, ktoré v otázke ukončenia ruskej agresie nepriniesli žiadny zásadný posun.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Putin rokoval s Witkoffom a Kushnerom o mieri na Ukrajine, svetu vyslal jastrabí odkaz
Dodal, že rozhovory boli „veľmi dobré“, ale podľa neho je príliš skoro hodnotiť výsledok, keďže „na tango treba dvoch“. Trump tiež konštatoval, že podľa dojmu jeho vyslancov by Putin chcel vojnu ukončiť.
Moskva si stále robí územné nároky
Kremeľ po stretnutí oznámil, že časti amerického plánu sú neprijateľné, hoci návrh zahŕňa aj odovzdanie časti Donbasu, ktorý je aj takmer štyri roky po začiatku ruskej invázie pod kontrolou Kyjeva. Witkoff a Kushner sa majú vo štvrtok na Floride stretnúť s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom.
Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení
Putin v posledných dňoch zopakoval, že Moskva je pripravená bojovať ďalej, ak Kyjev neodovzdá územia, ktoré si Rusko nárokuje.
V Kyjeve prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že sa otvorilo okno príležitosti na mier, no musí byť sprevádzané tlakom na Moskvu. „Svet jasne cíti, že existuje šanca ukončiť vojnu, ale rokovania musia byť podporené tlakom na Rusko,“ povedal vo svojom pravidelnom večernom prejave.