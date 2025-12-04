Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok príde na dvojdňovú návštevu Indie, počas ktorej sa bude snažiť posilniť obrannú spoluprácu s Naí Dillí. Krajina však čelí rastúcemu tlaku USA, aby ukončilo nákupy ruskej ropy.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že dodávky moderných ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 majú „dôležité miesto na programe“.
India v súčasnosti disponuje tromi systémami S-400. Dodávka ďalších dvoch podľa dohody z roku 2018 však stále mešká pre ruskú inváziu na Ukrajinu a následné západné sankcie. Indické médiá naznačili, že Moskva môže ponúknuť aj spoločnú výrobu ruských stíhačiek Su-57.
India je druhým najväčším odberateľom ruskej ropy a ušetrila miliardy dolárov vďaka jej nákupom za znížené ceny. Tým si Moskva zabezpečila nový kľúčový odberateľský trh po tom, čo ju pre vojnu na Ukrajine odrezali od európskych odberateľov. Naí Dillí však v ostatnom období obmedzilo dovoz ropy v dôsledku sankcií voči najväčším ruským producentom ropy Rosnefť a Lukoil.
Indická vláda sa obáva, že akékoľvek nové energetické či obranné dohody s Ruskom by mohli nahnevať amerického prezidenta, čo by negatívne ovplyvnilo prebiehajúce obchodné rokovania s Washingtonom.
Peskov povedal, že Rusko si nerobí starosti s americkými clami. „Záleží nám na tom, ako udržať a ďalej zvyšovať objem vzájomného obchodu s Indiou tak, aby do toho nikto zvonka nezasahoval,“ povedal.
Putin v rozhovore pre televíziu India Today vyhlásil, že Moskva skôr či neskôr ovládne Donbas aj južné a východné oblasti Ukrajiny. Uviedol to web Politico.