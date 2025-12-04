Britská vláda v stredu odmietla tvrdenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že Európa chce vojnu s Ruskom, a označila ich za „kremeľské drísty“. Putin obvinil Európu z toho, že je „na strane vojny“ a vyhlásil, že Moskva je „pripravená“ viesť vojnu proti Európe.
Udialo sa tak len niekoľko hodín pred mierovými rokovaniami s americkým špeciálnym vyslancom Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.
Jednotná podpora
Hovorca britského premiéra Keira Starmera podľa webu Politico označil Putinove výroky za „ďalšiu rétoriku, ktorá je rovnako nebezpečná ako nesprávna“. Zdôraznil, že európske krajiny sú jednotné v podpore práva Ukrajiny na sebaobranu podľa medzinárodného práva a že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je pripravené reagovať na akékoľvek hrozby s jednotou a silou.
NATO kupuje viac amerických zbraní pre Ukrajinu. Putina vyzýva, aby prestal so „siláckymi rečami“
Ministri zahraničných vecí NATO sa stretávajú v Bruseli, aby diskutovali o podpore Ukrajiny po neúspešných rokovaniach medzi USA a Ruskom v Moskve. Hovorca britskej vlády dodal: „Toto sú ďalšie kremeľské drísty od prezidenta, ktorý to s mierom nemyslí vážne.“
Starmer: Putin je agresor
Starmer na zasadnutí v Dolnej snemovni britského parlamentu povedal, že „všetci vieme, že Putin je agresor“ a že „ťahá nohou, nechce prísť k rokovaciemu stolu ani dosiahnuť dohodu“.
Vojenská podpora Ukrajiny alebo víťazstvo Moskvy. Štúdia „Európska voľba“ ukázala, čo by nás stálo viac
Zdôraznil, že členovia NATO musia naďalej vyvíjať tlak všetkými možnými spôsobmi, vrátane podpory Ukrajiny v oblasti schopností a zdrojov. Podľa ruského poradcu Jurija Ušakova boli utorkové rokovania medzi Moskvou a Washingtonom „mimoriadne užitočné, konštruktívne a informatívne“, no nepriniesli posun v riešení krízy.