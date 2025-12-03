Európa je posadnutá porážkou Ruska, tvrdí Kremeľ, ale stále je ochotný rokovať

Rusko je pripravené stretnúť sa s predstaviteľmi Spojených štátov toľkokrát, koľkokrát bude potrebné na dosiahnutie riešenia vojny na Ukrajine. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tom, čo rokovania medzi prezidentom Vladimírom Putinom a americkými predstaviteľmi nepriniesli prielom.
Putin v utorok v noci absolvoval niekoľkohodinové rozhovory s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a jeho zaťom Jaredom Kushnerom. Ani jedna strana však neoznámila pokrok v snahe ukončiť takmer štyri roky trvajúci konflikt.
Moskva očakáva zdržanlivosť
„Sme vďační za úsilie administratívy prezidenta Trumpa a sme stále pripravení stretnúť sa toľkokrát, koľkokrát bude potrebné na dosiahnutie mierovej dohody,“ povedal Peskov. Dodal, že ruská strana jasne pomenovala, čo je pre ňu „neprijateľné“.
„Je to normálny proces,“ uviedol hovorca a zdôraznil, že išlo o prvú priamu výmenu názorov. Podľa neho Moskva očakáva, že aj Washington bude o priebehu rokovaní zdržanlivý, aby sa dosiahol pokrok.
Európa na vedľajšej koľaji
Pred stretnutím s americkými predstaviteľmi Putin obvinil Európu, že sa snaží sabotovať akúkoľvek mierovú dohodu.
Európski lídri vyjadrili obavy, že by pri riešení najväčšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny mohli byť odsunutí na vedľajšiu koľaj. „Nezúčastňujú sa na procese, pretože sú stále posadnutí myšlienkou zasadiť Rusku strategickú porážku,“ dodal Peskov.