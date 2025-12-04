Závery vyšetrovania: Putin je „morálne zodpovedný“ za smrť britskej občianky po otrave Novičokom

Ruský prezidentVladimir Putin nesie „morálnu zodpovednosť“ za smrť Britky Dawn Sturgessovej v roku 2018 po neúspešnom pokuse o atentát na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa. Vyplýva to zo záverečnej správy britského vyšetrovania, ktorú vo štvrtok zverejnili úrady.
Rusko akúkoľvek účasť popiera
Podľa správy útok nervovým jedom Novičok na Sergeja Skripaľa v Salisbury „musel byť schválený na najvyššej úrovni, prezidentom Putinom“. Rusko opakovane popiera akúkoľvek účasť, no britská vláda dlhodobo podozrieva Moskvu a po zverejnení správy si predvolala ruského veľvyslanca.
Sturgessová, 44-ročná matka troch detí, zomrela v júli 2018 po tom, čo sa nastriekala látkou z flakónu, ktorú považovala za parfum. Išlo však o smrteľný jed. Britské úrady veria, že nádobu odhodili podozriví Alexander Petrov a Ruslan Boširov, považovaní za agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorých cieľom bol Skripaľ.
„Konanie Petrova a Boširova, ich nadriadených v GRU a tých, ktorí misiu schválili až po prezidenta Putina, bolo mimoriadne bezohľadné,“ uviedol predseda vyšetrovania, bývalý sudca Anthony Hughes.
Po zverejnení správy Londýn oznámil, že si predvolal ruského veľvyslanca pre „pokračujúcu nepriateľskú kampaň“ Moskvy. Britské ministerstvo zahraničných vecí zároveň uvalilo sankcie na celú organizáciu GRU a ďalších 11 osôb spojených s ruskými štátom podporovanými aktivitami.