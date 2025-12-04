Spravodlivý mier na Ukrajine je nepravdepodobný, uviedol fínsky prezident

Fínsky prezident Alexander Stubb uviedol, že podmienky na dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine sa pravdepodobne nepodarí naplniť.
„Realita je taká, že my Fíni sa musíme pripraviť na okamih, keď nastane mier, a že všetky podmienky spravodlivého mieru, o ktorých sme za ostatné štyri roky hovorili, sa pravdepodobne nenaplnia,“ povedal Stubb v rozhovore pre fínske médium a dodal, že „dnes sme bližšie k mieru ako včera“ a že nasledujúce dni a týždne ukážu, či rokovania prinesú nejaké výsledky.
Putin si želá mier, Trump je spokojný so svojimi vyslancami na rokovaniach v Moskve
Rozhovor prichádza krátko po stretnutí osobitného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera s ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktoré neprinieslo žiadny pokrok v ukončení vojny na Ukrajine. Trump však povedal, že verí, že šéf Kremľa chce ukončiť vojnu na Ukrajine.
Putin rokoval s Witkoffom a Kushnerom o mieri na Ukrajine, svetu vyslal jastrabí odkaz
Putin pred stretnutím s Witkoffom a Kushnerom vyhlásil, že Moskva ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine, ak sa Kyjev stiahne z území, ktoré Rusko považuje za svoje. V opačnom prípade ich podľa neho Kremeľ získa silou. „Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré kontrolujú, zastavíme bojové operácie,“ povedal Putin počas návštevy Kirgizska. „Ak nie, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ dodal. Witkoff a Kushner sa majú vo štvrtok na Floride stretnúť s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom.