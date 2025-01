Vallo odštartoval prvý ročník Klimatickej výzvy primátora Bratislavy – FOTO

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo a zástupcovia desiatich firiem v utorok spoločne odštartovali prvý ročník Klimatickej výzvy primátora Bratislavy. Ako informuje hovorca magistrátu Peter Bubla, ide o program dobrovoľnej spolupráce na plnení klimatických cieľov.

Jeho cieľom je znižovať emisie skleníkových plynov z existujúcich budov a podporiť adaptáciu mesta na zmenu klímy.

Hlavné mesto vlani v apríli predstavilo svoj prvý Klimatický plán pre zelenšiu Bratislavu.

„Plán ukazuje cestu vrátane konkrétnych krokov a opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent a posilnenie ochrany obyvateľov Bratislavy pred negatívnymi dôsledkami zmeny klímy,“ priblížil Bubla.

Prezentácia pri príležitosti spustenia historicky prvého ročníka Klimatickej výzvy primátora hlavného mesta SR Matúša Valla spojeného s podpisom memoranda o spolupráci so zástupcami firiem, ktoré sa rozhodli zapojiť sa do programu. Bratislava, 14. január 2025. Foto: SITA/Milan Illík

Opatrenia sa týkajú mesta a mestských spoločností, ktoré spoločne dokážu ovplyvniť približne 11 percent celkových emisií na území mesta.

„Bratislava vníma svoju zodpovednosť konať. Okrem konkrétnych opatrení, ktoré realizujeme ako mesto, sa Klimatický plán zameriava aj na rozvoj spolupráce s občanmi a firmami na riešeniach, ktoré pomôžu predchádzať najhorším dopadom klimatickej krízy a zlepšia kvalitu života v našom meste. Som rád, že už v prvom roku sa k novému programu spolupráce pridalo 10 dôležitých partnerov, ktorí tak vyjadrili dôveru nášmu úsiliu v tejto oblasti,“ uviedol primátor Matúš Vallo.

Klimatická výzva primátora Bratislavy je program dobrovoľnej spolupráce mesta s firmami pôsobiacimi na území Bratislavy na plnení klimatických cieľov.

Hlavnou ambíciou programu je znižovať emisie skleníkových plynov z existujúcich budov na území mesta, ktoré v súčasnosti mesto ani štát nevedia ovplyvňovať regulačnými nástrojmi. Emisie z budov pritom tvoria až 40 percent globálnych emisií skleníkových plynov.

V pilotnom ročníku 2025 bol program otvorený pre obchodníkov, najmä predajcov potravín a majiteľov veľkých kancelárskych a obchodných priestorov. Každá zo spoločností, ktorá sa zapojila, si pre prvý rok zvolila dva zo súboru preddefinovaných záväzkov.