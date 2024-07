Užite si letné festivaly bez zápachu s Old Spice!

Poznáte to, niekoľkodenné festivaly, teplo, málo miesta v sprchách, nepríjemný pocit zápachu. Nie, tento rok to tak nebude. Najväčšie hudobné festivaly Európy – Tomorrowland a Sziget – spojili sily s Old Spice a spoločne sa postarali o to, že si horúcu letnú party užijete naplno v suchu a pohode. Festivaly rozvonia špeciálna Old Spice zóna, kde si budú môcť fanúšikovia voňavé produkty na vlastnej koži vyskúšať. Značka zároveň spúšťa špeciálnu edíciu svojich produktov utvorenou len pre Tomorrowland tak, aby si každý festivalový nadšenec užil party v suchu až na 48 hodín. Naviac, kto nestihol kúpiť vstupenky alebo kto si chce na poslednú chvíľu užiť nevšedné hudobné dobrodružstvo, môže sa s Old Spice zapojiť do súťaže o vstupenky.

„Hans up in the air!” Na Szigete a Tomorrowlande bez zápachu

Vedeli ste, že až 74 % mužov si party užíva menej, keď sú spotení, alebo čo horšie, keď tzv. cítia niekoho iného? Old Spice sa to rozhodol zmeniť a premeniť „upotené” letné hudobné festivaly na festivaly sviežosti. Ich návštevníkom dá k dispozícii svoje produkty v špeciálnych zónach, aby im v party už nič nebránilo. Tešiť sa na nich môžu návštevníci dvoch svetoznámych európskych festivalov Tomorrowland a Sziget.

Oba festivaly ponúkajú nezabudnuteľné hudobné zážitky. Tomorrowland je esenciou hudobného „elektro vzrušenia“, ktoré priťahuje návštevníkov z celého sveta. Každoročne do tejto magickej krajiny plnej nezabudnuteľných vystúpení najväčších hviezd EDM scény cestujú tisíce návštevníkov, aby sa vo fantastickom svete belgických hradov a lesov nechali nadpozemskou hudbou uniesť z reality a užiť si perfektný zážitok.

Zato Sziget je našlapaný festival pre široké publikum, ktorý každoročne ponúka vystúpenie tých najväčších hviezd a umelcov rôznych hudobných žánrov, ale i začínajúcich talentov. Okrem hudby tu návštevníci nájdu bohatý sprievodný kultúrny program, tematické zóny, umelecké inštalácie a mnoho ďalších atrakcií.

Tomorrowland bude svieži ako nikdy predtým so špeciálnou edíciou Old Spice

K tejto špeciálnej príležitosti predstavuje Old Spice nový produktový rad Tomorrowland Special Edition – jedinečnú modernú vôňu v kvalite parfumu, ktorá zaistí 48 hodín festivalovej sviežosti. Nové produkty osobnej hygieny (deo tyčinka, deo sprej a sprchový gél) s letnou vôňou melóna, šťavnatej hrušky a citrónov sú ako stvorené pre festivalové veselie. Špičková ochrana proti potu vám ale okrem sviežosti dodá aj toľko potrebné sebavedomie a štýl, vďaka ktorému budete kráľom každej stage. K dispozícii v predajniach DM, Tesco, Teta, 101 Drogérie.

