Útok na Sevastopoľ zabil muža, Rusko hlási zostrelenie 16 ukrajinských dronov

Ukrajinský útok na prístavné mesto Sevastopoľ na Ruskom anektovanom Kryme si vyžiadal jednu obeť. V piatok nadránom to uviedol Moskvou dosadený gubernátor mesta Michail Razvožajev. Podľa jeho vyjadrenia ruská protivzdušná obrana a Čiernomorská flotila odrážali rozsiahly útok bezpilotných lietadiel.
„Sily protivzdušnej obrany a naša Čiernomorská flotila pokračujú v odrážaní útoku ukrajinských ozbrojených síl. Už bolo zostrelených 16 bezpilotných lietadiel,“ napísal na sociálnej sieti Telegram. „V dôsledku útoku ukrajinských ozbrojených síl na Sevastopoľ zahynul jeden muž,“ dodal.
Ukrajina útočí
Sevastopoľ, ktorý je historickou základňou ruskej Čiernomorskej flotily, patrí medzi najdôležitejšie vojenské ciele na Kryme a počas vojny sa opakovane stal terčom ukrajinských útokov.
Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014 po zvrhnutí proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, čo medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov neuznalo.
Kľúčová úloha
Po začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zohráva Krym kľúčovú úlohu ako logistická a vojenská základňa pre ruské operácie na juhu Ukrajiny.
Kyjev opakovane útočí na vojenské ciele na polostrove vrátane lodí, skladov munície a leteckých základní v snahe oslabiť ruské schopnosti. Moskva považuje Krym za svoje územie a reaguje posilňovaním protivzdušnej obrany, pričom útoky na polostrov označuje za teroristické.