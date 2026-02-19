Rusko naverbovalo na vojnu proti Ukrajine viac ako tisíc občanov Kene

Viaceré médiá odhalili, ako Rusko láka mužov z afrických krajín prísľubmi lukratívnych pracovných miest, aby ich potom prinútilo bojovať na fronte na Ukrajine.
Matka Charlesa Waithaku ukazuje fotografiu svojho syna, ktorý zahynul vo vojne na Ukrajine. Jeho telo sa nepodarilo repatriovať. Foto: SITA/AP
Viac ako tisíc občanov Kene išlo bojovať po boku ruskej armády na Ukrajine, pričom väčšinu z nich oklamali, aby podpísali vojenský kontrakt. Vyplýva to zo spravodajskej správy, ktorú predložili kenskému parlamentu. Ide o výrazný nárast oproti decembrovému údaju „okolo 200“, ktorý uvádzali úrady.

Viaceré médiá odhalili, ako Rusko láka mužov z afrických krajín prísľubmi lukratívnych pracovných miest, aby ich potom prinútilo bojovať na fronte na Ukrajine.

„Občania Kene odchádzajú z krajiny na turistické víza, aby sa cez Istanbul v Turecku, ako aj cez Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch pridali k ruskej armáde,“ uviedol líder kenskej parlamentnej väčšiny.

Zároveň však povedal, že sprísnené bezpečnostné opatrenia na letisku v Nairobi znamenajú, že noví regrúti teraz cestujú aj cez iné africké krajiny, aby sa vyhli odhaleniu. Kenský minister zahraničných vecí má budúci mesiac navštíviť Moskvu, kde chce o tejto téme rokovať. Kenská vláda pritom odsúdila využívanie svojich občanov „ako potravy pre kanóny“.

K ďalším africkým krajinám, ktoré sa stali terčom náboru, patria aj Uganda a Juhoafrická republika, keďže Rusko na Ukrajine čelí vysokým stratám.

