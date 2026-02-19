Rusko naverbovalo na vojnu proti Ukrajine viac ako tisíc občanov Kene

Viac ako tisíc občanov Kene išlo bojovať po boku ruskej armády na Ukrajine, pričom väčšinu z nich oklamali, aby podpísali vojenský kontrakt. Vyplýva to zo spravodajskej správy, ktorú predložili kenskému parlamentu. Ide o výrazný nárast oproti decembrovému údaju „okolo 200“, ktorý uvádzali úrady.
Klamstvá, hrôzy a traumy. Keňania opisujú, ako ich podvodom naverbovali do ruskej armády
Viaceré médiá odhalili, ako Rusko láka mužov z afrických krajín prísľubmi lukratívnych pracovných miest, aby ich potom prinútilo bojovať na fronte na Ukrajine.
„Občania Kene odchádzajú z krajiny na turistické víza, aby sa cez Istanbul v Turecku, ako aj cez Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch pridali k ruskej armáde,“ uviedol líder kenskej parlamentnej väčšiny.
Nezávislé ruské médiá potvrdili mená viac ako 168-tisíc vojakov zabitých na Ukrajine
Zároveň však povedal, že sprísnené bezpečnostné opatrenia na letisku v Nairobi znamenajú, že noví regrúti teraz cestujú aj cez iné africké krajiny, aby sa vyhli odhaleniu. Kenský minister zahraničných vecí má budúci mesiac navštíviť Moskvu, kde chce o tejto téme rokovať. Kenská vláda pritom odsúdila využívanie svojich občanov „ako potravy pre kanóny“.
K ďalším africkým krajinám, ktoré sa stali terčom náboru, patria aj Uganda a Juhoafrická republika, keďže Rusko na Ukrajine čelí vysokým stratám.