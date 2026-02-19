Top Gun nad Kyjevom? Ukrajinské letectvo popiera existenciu tajnej letky F-16 s veteránmi z NATO

Západní piloti rotujú na základe šesťmesačných kontraktov s možnosťou predĺženia, pričom jednotka nie je zaradená do oficiálnych veliacich štruktúr.
Nad Kyjevom operuje tajná medzinárodná letka stíhačiek F‑16 zložená z amerických a holandských leteckých veteránov, ktorá zostreľuje ruské rakety a drony a odovzdáva bojové skúsenosti ukrajinským stíhačom. S informáciou prišiel tento týždeň francúzsky spravodajský portál Intelligence Online.

Špecialisti na elektronické rušenie

Ako informuje web United24Media s odvolaním sa na ukrajinskú agentúru UNN, jednotka údajne funguje v prísnom utajení a pomáha s čo najrýchlejším prenosom skúseností pilotov z krajín NATO ukrajinským letcom, ktorí so strojmi F‑16 začali lietať len nedávno. Zahraniční piloti majú pomáhať najmä pri nočných operáciách a počas bojov pri silnom elektronickom rušení.

Piloti podľa UNN rotujú na základe šesťmesačných kontraktov s možnosťou predĺženia, pričom jednotka nie je zaradená do oficiálnych veliacich štruktúr.

Velí im Tom Cruise

Ukrajinské letectvo však správu rázne poprelo. „Včera večer francúzsky web Intelligence Online napísal, že Ukrajina vytvorila tajnú eskadru F‑16 zloženú z ukrajinských, amerických a holandských pilotov … A samozrejme, eskadre velí Tom Cruise!“ napísal s posmechom na Facebooku šéf komunikačného oddelenia veliteľstva ukrajinského letectva Jurij Ihnat.

Dodal, že ukrajinskí piloti už opakovane preukázali vysokú profesionalitu pri lietaní na západných strojoch.

