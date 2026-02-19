Rusko v noci zneškodnilo 113 ukrajinských dronov. Niektoré spôsobili požiar v ropnej rafinérii

Ruské úrady vo štvrtok oznámili, že ich protivzdušné sily v noci zneškodnili 113 ukrajinských dronov, z ktorých niektoré útočili na ropnú rafinériu na severozápade krajiny a spôsobili požiar v zásobníku.
K útok došlo deň po skončení dvojdňových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v Ženeve, ktoré obe strany označili za „náročné“, ale bez akéhokoľvek zásadného posunu.
Cieľ sa nemení. Spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu, zhodnotil mierové rokovania Umerov
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci „zachytilo a zničilo 113 ukrajinských dronov“. Jeden z útokov zasiahol ropnú rafinériu v meste Veľikije Luki, približne 500 kilometrov západne od Moskvy, kde podľa gubernátora Michaila Vedernikova vypukol „požiar v ropnom zásobníku“. Podľa predbežných informácií si útok nevyžiadal zranenia civilistov ani personálu rafinérie.
Rokovania Moskvy a Kyjeva v Ženeve boli veľmi napäté, budú pokračovať v stredu
Ukrajina, ktorá už štyri roky čelí takmer každodennému ruskému bombardovaniu, v posledných mesiacoch podniká odvetné údery na ruské rafinérie, prístavy a energetickú infraštruktúru.