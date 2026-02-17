Ruský dron zabil troch pracovníkov elektrárne v Sloviansku

Ruské bezpilotné lietadlo ráno zaútočilo na vozidlo prevážajúce zamestnancov slovianskej tepelnej elektrárne.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dron
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Pri útoku ruského dronu v utorok skoro ráno neďaleko priemyselného mesta Sloviansk na východe Ukrajiny zomreli traja energetickí pracovníci, oznámili kyjevské úrady.

„Ruské bezpilotné lietadlo ráno zaútočilo na vozidlo prevážajúce zamestnancov slovianskej tepelnej elektrárne. Žiaľ, traja z nich zahynuli,“ uviedol na sociálnych sieťach prvý zástupca ukrajinského ministra energetiky Artem Nekrasov.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Ruské sily v noci na utorok podnikli masívny vzdušný útok na ukrajinské ciele, pri ktorom podľa ukrajinskej protivzdušnej obrany vypálili 29 rakiet a vypustili takmer štyristo dronov. Vzdušné údery boli namierené najmä na zariadenia kritickej energetickej infraštruktúry.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
33 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Okruhy tém: energetická infraštruktúra ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk