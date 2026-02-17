Ruský dron zabil troch pracovníkov elektrárne v Sloviansku

Pri útoku ruského dronu v utorok skoro ráno neďaleko priemyselného mesta Sloviansk na východe Ukrajiny zomreli traja energetickí pracovníci, oznámili kyjevské úrady.
Rusko bez rešpektu k mierovým snahám. Ukrajinský minister zahraničia kritizuje Moskvu za neutíchajúce masívne nálety
„Ruské bezpilotné lietadlo ráno zaútočilo na vozidlo prevážajúce zamestnancov slovianskej tepelnej elektrárne. Žiaľ, traja z nich zahynuli,“ uviedol na sociálnych sieťach prvý zástupca ukrajinského ministra energetiky Artem Nekrasov.
Ruské sily v noci na utorok podnikli masívny vzdušný útok na ukrajinské ciele, pri ktorom podľa ukrajinskej protivzdušnej obrany vypálili 29 rakiet a vypustili takmer štyristo dronov. Vzdušné údery boli namierené najmä na zariadenia kritickej energetickej infraštruktúry.