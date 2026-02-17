Rusko bez rešpektu k mierovým snahám. Ukrajinský minister zahraničia kritizuje Moskvu za neutíchajúce masívne nálety

Ukrajina v utorok opäť kritizovala Rusko z podkopávania diplomatických snáh o nájdenie dohody na ukončenie vojny na Ukrajine, keď Moskva krátko pred ženevskými rokovaniami spustila rozsiahle raketové a dronové útoky na ukrajinské ciele.
„Do akej miery Rusko ignoruje mierové úsilie: masívny raketový a dronový úder proti Ukrajine tesne pred ďalším kolom rokovaní v Ženeve,“ napísal na sociálnych sieťach minister zahraničiaAndrij Sybiha v deň konania tretieho kola trojstranných rozhovorov medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko pri útokoch vypálilo 29 rakiet a nasadilo 396 dronov. Podľa miestnych úradov útoky smerovali predovšetkým na kritickú infraštruktúru.
Ruské ministerstvo obrany skôr v utorok uviedlo, že protivzdušné sily v noci z pondelka na utorok odrazili asi 150 ukrajinských dronov. Pri útokoch bolo podľa úradov zranené jedno dieťa.