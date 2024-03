Ukrajina čelí akútnemu nedostatku vojakov, vlastenecké vzplanutie Ukrajincov už dávno opadlo, píše Politico

Ukrajina by nutne potrebovala nových vojakov, no státisíce mužov utieklo z krajiny a počiatočné vzplanutie vlasteneckej horlivosti na dnes značne opadlo, píše spravodajský portál Politico.

„Keď Rusko pred dvomi rokmi napadlo Ukrajinu, mladí a starší Ukrajinci sa hrnuli do náborových centier, aby sa stali dobrovoľníkmi. Niektorí boli sklamaní, že ich hneď nepovolali a hlasno sa kvôli tomu sťažovali…Počiatočné vzplanutie vlasteneckej horlivosti však opadlo, vojna trvá už tretí rok, vrecia s mŕtvolami sa plnia, muži sa vracajú domov zranení a znetvorení,“ píše Politico.

V súvislosti s budúcnosťou konfliktu tiež pribúda stále viac pesimistov a stále viac ľudí spochybňuje, či Ukrajina dokáže poraziť ruské sily.

Mladí sa snažia vyhnúť narukovaniu

Pre Politico sa vyjadril 28-ročný muž, ktorý je jedným z tisícok mladých Ukrajincov, ktorí sa snažia vyhnúť odvodu na front.

Povonku chodí zamaskovaný a so sklonenou hlavou, je opatrný a vyhýba sa miestam, akým sú napríklad stanice metra, kde polícia vykonáva kontroly dokladov. „Niektorí moji priatelia sú ešte paranoidnejší a nikdy nechodia von,“ hovorí.

Ako uviedol, je len málo takých vecí, ktoré by ho mohli presvedčiť, aby narukoval do armády. „Moja matka je zdravotná sestra, vidí zranených, a rozhodne mi hovorí, aby som sa tomu vyhýbal,“ povedal pre Politico.

Ukrajina by potrebovala vyše 450-tisíc vojakov

Najnaliehavejšou potrebou pre Ukrajinu je získať nových vojakov, ktorí budú rozmiestnení na 1000-kilometrový front, predovšetkým pred očakávaným veľkým postupom ruských síl, ktoré sa má udiať buď smerom na severovýchod na Charkov, alebo na juhu smerom na Odesu.

Keďže zimné blato začína vysychať a jar je za dverami, velitelia ukrajinskej armády sa obávajú, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch by sa mohla začať koordinovaná ruská ofenzíva. Ukrajinci však majú problém s naverbovaním nových vojakov, a kto vie, snaží sa narukovaniu do armády vyhnúť, informuje Politico.

Kyjev má celkovo asi 680-tisíc aktívnych vojakov, z toho je približne 200-tisíc vojakov na frontoch. Ruské sily na Ukrajine v súčasnosti presahujú 400 000 vojakov a ďalších 100 000 ruských vojakov je umiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc.

Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie je celkový počet ruských vojakov okolo 1,2 milióna. Generálny štáb ukrajinskej armády minulý rok vyjadril obavy z toho, že Rusko zvažuje mobilizáciu ďalších 400-tisíc až 700-tisíc vojakov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vlani v decembri povedal, že v roku 2024 bude potrebných ďalších 450-tisíc až 500-tisíc vojakov, aby mohli odolávať Rusku. Ukrajinský parlament už týždne zvažuje nový zákon o mobilizácii, podľa ktorého by sa minimálny odvodový vek mal znížiť z 27 na 25 rokov.

Veková hranica bola znížená v samostatnej legislatíve vlani v júli, bola aj schválená parlamentom, no Zelenskyj zákon nepodpísal. Ukrajinský prezident vtedy úplne nevysvetlil, prečo tak urobil, no Politico v tejto súvislosti dodáva, že vojenská služba je na Ukrajine už dlho nepopulárna.

Citlivá otázka

Priemerný vek ukrajinských vojakov bojujúcich na fronte je 43 rokov. Ako BBC nedávno informovalo, za posledné dva roky Ukrajinu opustilo 650-tisíc mužov vo vojenskom veku. Väčšina z nich prekĺzla cez hranice s Poľskom a Slovenskom, pričom niektorí z nich mali falošné doklady o výnimke, ktoré im umožnili opustiť krajinu aj napriek zákazu odchodu mužov v bojovom veku.

V roku 2023 sa na ukrajinských súdoch ocitlo 1 300 osôb za to, že nenarukovali do armády, avšak ide len o zlomok z tých, ktorí sa vyhli narukovaniu. Systém verbovania vytvorený na naplnenie radov z dobrovoľníkov nefunguje v Ukrajine správne, poznamenáva Politico.

Ako portál uvádza, Ukrajina by mala naverbovať oveľa viac vojakov, ale úrady nevedia, či to majú docieliť lichotením alebo nanucovaním, obávajú sa politických dôsledkov, ak si zvolia druhú variantu. Od ruskej invázie, ktorá začala pred dvomi rokmi sa podľa údajov ukrajinského ministerstva vnútra začalo deväťtisíc konaní pre vyhýbanie sa vojenskej službe, čo je však len zlomok z tých osôb, ktorí sa chcú vyhnúť povinnej vojenskej službe ako aj registrácii, bez čoho nemožno vydať povolacie rozkazy.

Ukrajinský prezident Zelenskyj uznal, že ide o citlivú otázku. Dokonca aj v týždňoch pred ruskou inváziou vo februári 2022 odolával výzvam opozičných zákonodarcov v Kyjeve, aby nariadil všeobecné povolanie vojakov.

Horúci politický zemiak

Podľa expertov, ktorí sa vyjadrili pre Politico, Ukrajine nepomáha pri verbovaní nových vojakov ani to, že neustále v médiách zaznievajú správy o tom, že ukrajinská strana nemá peniaze, muníciu, zbrane, a koho pošlú na front, do niekoľko týždňov zomrie.

Minulý mesiac hlavný poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak povedal, že ľudia by sa mali sami rozhodnúť, akú cenu sú ochotní zaplatiť za nezávislosť Ukrajiny. Pre Politico uviedol, že by pomohlo, keby bežní Ukrajinci nemali pocit, že podpora Západu klesá. Podľa jeho názoru sa západné krajiny nijako nelíšia od Ukrajiny a dokonca by tam bolo ešte ťažšie naverbovať ľudí do armády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že v roku 2024 bude potrebných ďalších 450-tisíc až 500-tisíc vojakov, aby mohli odolávať Rusku. Na snímke ukrajinskí vojaci pripravujú samohybné delostrelecké vozidlo Gvozdika na paľbu smerom k ruským pozíciám na fronte v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Foto: Archívne, Roman Chop via AP.

„Je to veľmi nepopulárne,“povedal Mykola Kniazhytskyi, opozičný poslanec z Ľvova. „Pravdupovediac, mobilizácia je horúci politický zemiak a nikto ju nechce držať. Armáda potrebuje oveľa viac vojakov. Zelenskyj však nechce prevziať zodpovednosť za mobilizáciu a hovorí, že je to na vládnych ministerstvách, ktoré sa obávajú, že si popália ruky a tak hovoria, že je to na parlamente, ktorý to potom vráti späť,“ vysvetľoval ďalej.

„Dokonca aj väčšina zákonodarcov z vlastnej strany Zelenského Služobník ľudu je proti legislatíve a tvrdí, že je v rozpore s európskymi dohovormi o ľudských právach,“ dodal Kniazhytskyi. Tiež poznamenal, že vo Ľvove ľudia kupujú byty, ale nepodpisujú kúpnu zmluvu, aby sa vyhli formálnej registrácii, alebo si nehnuteľnosť zaregistrujú na meno priateľa, pretože sa obávajú, že by mohol byť neskôr skonfiškovaný. Iní vyprázdňujú bankové účty, lebo sa obávajú, že vláda povolí zablokovanie alebo zmrazenie bankových účtov tým mužom, ktorí sa plánujú vyhnúť odvedeniu na front.

Najnaliehavejšou potrebou Ukrajiny je aktuálne získať nových vojakov, ktorí budú rozmiestnení na 1000-kilometrový front pred očakávaným veľkým postupom ruských síl. Foto: SITA/AP.

Ďalším akútnym problémom sú unavení ukrajinskí vojaci, ktorí už dlhý čas bojujú v prvej línii a požadujú demobilizáciu alebo rotáciu s časom na zotavenie. Nedávno desiatky rodinných príslušníkov týchto frontových vojakov organizovali demonštráciu na kyjevskom námestí Majdan, aby žiadali pre týchto vojakov – ich manželov, otcov a priateľov, uvoľnenie z bojov, argumentujúc, že už urobili svoj kus práce a teraz už musia byť demobilizovaní.