Vojenské plány Macrona krvácajú z viacerých rán, upozorňuje bezpečnostný expert. Reakcia na šokujúce vyhlásenie o vyslaní vojakov na Ukrajinu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po pondelkovej konferencii v Paríži zameranej na posilnenie západnej podpory pre Ukrajinu, bez okolkov oznámil, že rusko-ukrajinská vojna sa môže posunúť na vyšší level.

„Dnes neexistuje konsenzus o oficiálnom vyslaní západných pozemných jednotiek, ale v tejto súvislosti nie je nič vylúčené,“ naznačil francúzsky prezident možnosť priameho konfliktu medzi Ruskom a NATO a dodal, že Západ „musí urobiť všetko pre to, aby Rusko v tejto vojne nemohlo zvíťaziť“.Porážka Ruska je podľa Macrona nevyhnutná pre bezpečnosť a stabilitu v Európe.

Hrozba preventívneho jadrového úderu

Expert na bezpečnostnú politiku a vojenský historik Bálint Somkuti pre portál Mandiner uviedol, že zásadným problémom vo vyjadreniach prezidenta Macrona je predovšetkým to, že neexistuje zjednotená európska armáda, a individuálne žiadna európska krajina nie je v takej situácii, aby bola schopná poslať na Ukrajinu toľko vojakov, čo by samo o sebe mohlo zmeniť priebeh bojov.

Podľa odborníka by bolo potrebných desaťtisíce vojakov, stovky bojových obrnených vozidiel a 100-200 lietadiel. Somkuti tiež podotkol, že na to, aby sa toto všetko mohlo rozvinúť, by bolo potrebných niekoľko mesiacov, na čo by sa ani Rusi neprizerali so založenými rukami a mohli by každú chvíľu použiť tzv. Karaganov plán, teda preventívny jadrový úder.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron šokoval verejnosť vyhlásením, že rusko-ukrajinská vojna sa môže posunúť na vyšší level vyslaním západných pozemných jednotiek na Ukrajinu. (Foto: Anthony Anex/Keystone via AP, Pool)

Neexistencia spoločných európskych armádnych síl by navyše podľa experta znemožnila takúto akciu aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch je otázna vzájomná kompatibilita síl NATO. V prípade spoločného pohybu francúzsko-nemeckých síl by mohlo byť problémom podriadenosť-nadriadenosť ako aj otázka veliteľskej reči, upozornil Somkuti.

Nehovoriac o problémoch s delostreleckou muníciou, ktoré sa dodnes nevyriešili, konštatuje odborník s odkazom na vážny nedostatok munície na Ukrajine čiastočne spôsobené nedostatočnou kapacitou európskeho vojenského priemyslu.

„Ktorý francúzsky vojak by chcel bojovať na Ukrajine za Ukrajinu?“kládol si v závere rozhodujúcu otázku Somkuti.