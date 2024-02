Vyslúžil si nelichotivú prezývku „mäsiar“ za krvavú daň v Bachmute. Takto reagujú vojaci na vymenovanie Syrského!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného a za jeho nástupcu vymenoval doterajšieho veliteľa pozemných síl, 58-ročného Olexandra Syrského.

Medzi Zelenským a Zalužným údajne prepukol spor vlani na jeseň, keď generál v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že protiukrajinská ofenzíva uviazla na mŕtvom bode.

Zalužnyj sa už v prvých dňoch invázie v roku 2022 významne podieľal na obrane Kyjeva a na znovuzískaní území na východe a juhu Ukrajiny.

Medzi obyvateľstvom je vnímaný ako vojnový hrdina a podľa prieskumov verejnej mienky je dokonca populárnejší ako samotný prezident Zelenskyj. Práve preto sa špekulovalo aj o tom, či Zelenskyj nevidí v Zalužnom aj svojho politického súpera a preto sa ho rozhodol radšej odvolať.

Ukrajinský prezident vo svojom stanovisku uvádza, že zmena bola potrebná po minuloročnej dlho očakávanej ukrajinskej protiofenzíve, ktorá nebola veľmi úspešná.

Výmena hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl sa vníma ako najväčšia zmena v ukrajinskom vojenskom vedení od začiatku konfliktu na Ukrajine vo februári 2022. Meno nového hlavného veliteľa však mnohí prijali so zmiešanými pocitmi.

Viacero odborníkov vníma vymenovanie Syrského najmä cez prizmu politiky. Nástupca Zalužného totiž nielenže nemá za cieľ zatieniť Zelenského, ale sa ani neteší takej popularite ako jeho predchodca. Portál Politico v tejto súvislosti zverejnil portrét Syrského, ktorý nevyznieva vôbec priaznivo.

Nový hlavný veliteľ Syrskyj má povesť generála sovietskeho typu s drsným vystupovaním, ktorý vystavuje svojich ľudí nebezpečenstvu, len aby dosiahol svoje vojenské ciele. Portál cituje vojaka, ktorý na vymenovanie nového veliteľa reagoval slovami: „Syrskyj nás všetkých zabije.“ Ďalší vojak sa vyjadril ešte expresívnejšie: „Sme všetci v p…i!.“

Nový vrchný veliteľ Syrskyj viedol vlani obranu Bachmutu deväť mesiacov, počas ktorého zahynulo obrovské množstvo ukrajinských aj ruských vojakov, keď sa Rusi pokúšali v nových a nových vlnách obsadiť zúfalo sa brániace mesto.

Syrskyj si po udalostiach v Bachmute vyslúžil nelichotivú prezývku „mäsiar“. No pre jeho ochotu bezcitne riskovať a obetovať životy svojich vojakov sa mu hovorí aj „generál 200“ (Gruz 200 – náklad 200 je v postsovietskych krajinách kódové označenie pre padlých vojakov, pozn. red.).

Politico cituje aj vyjadrenie ďalšieho dôstojníka v zálohe, ktorý sformuloval otvorenú kritiku voči novému hlavnému veliteľovi. Syrského velenie je podľa jeho slov „krachom, jeho príkazy sú demoralizujúce a podkopávajú dôveru vo vojenské velenie“.

Podľa blogera „Syrského neposedná túžba získať taktické výhody neustále vyčerpáva vzácne ľudské zdroje, obsadzoval stromoradia a malé dediny bez väčších operačných cieľov“.

Podľa vyjadrení dôstojníka tento prístup je dobrý len na umenšovanie vojska sériou nezmyselných útokov. Podľa jeho názoru bola práve Syrského chyba, že toho času nestiahol včas svoje jednotky z Bachmutu a následne, že urobil všetko pre to, aby mesto znovu dobyl, čím však ešte viac znížil silu armády, pretože počas bojov došlo k obrovskej strate vojakov.