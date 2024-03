Matovič kritizuje EÚ, že podviedla Zelenského. Na rovinu o tom, či by poslal vojakov na Ukrajinu (video)

Prezidentského kandidáta a lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča sme sa pýtali, ako hodnotí situáciu na ukrajinskom fronte a či by bol ako prezident za vyslanie vojakov na Ukrajinu.

„Ukrajinci bojujú a strácajú vlastnú krv za to, aby sme my tu mohli žiť aj za 10-20 rokov v bezpečí. Ak to Ukrajinci prehrajú, tak je otázka času, kedy Rus zaklope na naše dvere,“ povedal Matovič v rozhovore pre agentúru SITA.

Nedostatok munície aj vojakov

Situácia na ukrajinskom fronte je mimoriadne zložitá. Ukrajinci na fronte nemajú dostatok munície a európske zbrojovky potrebné množstvo nestíhajú vyrábať. Rusko naopak, v porovnaní so Spojenými štátmi a Európou vyrába skoro trojnásobné množstvo delostreleckej munície.

Matovič v tejto súvislosti uviedol, že Ukrajine treba splniť to, čo jej bolo sľúbené. „Európska únia sľúbila Ukrajine, že do roka im dodajú 1 milión nábojov. Zrazu z milióna je 300-tisíc, čiže Európska únia podviedla Ukrajinu o 700-tisíc delostreleckých nábojov,“ kritizoval Matovič.

Podľa šéfa hnutia Slovensko by mala Európska únia „urobiť všetko pre to, aby plnila svoje vlastné sľuby, a aby sme pozerali na Ukrajinu tak, že bojuje za nás“.

Ďalším veľkým problémom ukrajinskej armády je nedostatok vojakov. V tejto súvislosti nedávno spôsobil rozruch výrok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý povedal, že možnosť vyslania vojakov na Ukrajinu nemožno vylúčiť. Či by bol Matovič ako prezident za vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu si pozrite vo videu.

