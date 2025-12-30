ÚBOK za rok 2025 obvinil 148 osôb, zaistený majetok má hodnotu takmer 23 miliónov eur

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil za 11 mesiacov roku 2025 v rámci 23 policajných akcii 148 osôb. Pre médiá to uviedol I. viceprezident Policajného zboru Roman Gaťár. Doplnil, že obvinenie bolo vznesené aj 25 právnickým osobám. Medzi obvinenými fyzickými osobami boli aj dvaja starostovia obcí stíhaní pre korupciu.
Odhalená trestná činnosť
„Zaistený majetok bol v hodnote skoro 23 miliónov eur,“ povedal Gaťár s tým, že viac ako pol milióna eur v tomto prípade predstavuje finančná hotovosť a cena zaistených nehnuteľností prevyšuje 22 miliónov eur.
Odhalená trestná činnosť sa podľa policajného viceprezidenta týkala napríklad ozbrojených prepadov alebo neoprávneného odčerpávania pohonných hmôt z produktovodov. Gaťár pripomenul aj akciu Funeral, ktorá bola podľa neho zameraná na zločineckú skupinu s praktikami ako v 90tych rokoch.
Náhrada za NAKA
„Vypaľovali rôzne prevádzky, podpaľovali motorové vozidlá,“ priblížil s tým, že medzi aktivity skupiny patrilo aj vydieranie. Polícia v tejto súvislosti obvinila deväť osôb. ÚBOK vznikol v roku 2024 ako náhrada za zrušenú Národnú kriminálnu agentúru.
„Bojuje proti najzávažnejším trestným činom na základe výberovej príslušnosti. Odhaľuje a vyšetruje trestné činy v pôsobnosti Európskej prokuratúry,“ pripomenul Gaťár.