Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení. Preverili viac ako 5 500 udalostí, riešili aj bitky či domáce násilie

Počas vianočných dní policajti zároveň preverovali 25 požiarov, z ktorých tri vznikli na motorových vozidlách.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia na Štedrý deň
Foto: www.facebook.com.
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Policajti boli počas Vianoc vo vysokom nasadení, preverili viac ako 5 500 udalostí. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako spresnil, od 24. do 26. decembra polícia zaznamenala takmer 4 000 volaní na tiesňovú linku. Na základe týchto oznámení, ako aj vlastnej činnosti, policajti preverili spolu 5 517 udalostí.

Tisíce volaní a okamžité zásahy hliadok

„Operačné strediská Policajného zboru prijímali počas sviatkov tisíce volaní, pričom značná časť z nich si vyžiadala okamžitý zásah hliadok v teréne. Riešili sme najmä udalosti súvisiace s dopravou, požiarmi, majetkovou a násilnou trestnou činnosťou, ale aj množstvo ďalších oznámení od občanov, ktoré sa týkali narušenia verejného poriadku a občianskeho spolunažívania,“ priblížili policajti.

V oblasti dopravy preverila polícia viac ako 600 udalostí, pričom dokumentovala 56 dopravných nehôd, vykonala 173 preverení v cestnej premávke, zaevidovala 15 dopravných priestupkov a v deviatich prípadoch zabezpečovala usmerňovanie cestnej premávky.

Počas vianočných dní policajti zároveň preverovali 25 požiarov, z ktorých tri vznikli na motorových vozidlách. V mnohých prípadoch išlo pritom o udalosti spôsobené technickými poruchami alebo neopatrnosťou pri manipulácii s ohňom, vykurovacími telesami či elektrickými spotrebičmi.

Sviatky bez mimoriadne závažných udalostí

„Zaevidovali sme aj 21 prípadov majetkovej trestnej činnosti, ktoré sa týkali najmä krádeží a poškodzovania cudzieho majetku. Okrem toho sme počas sviatkov zaznamenali osem trestných činov, z toho jeden násilný trestný čin a jeden prípad ekonomickej trestnej činnosti. V súvislosti s porušením verejného poriadku sme riešili aj osem prípadov bitiek a ruvačiek, päť prípadov domáceho násilia a jeden prípad výtržníctva,“ doplnili policajti.

Významnú časť preverovaných udalostí tvorili aj oznámenia týkajúce sa narušenia občianskeho spolunažívania, ktorých bolo evidovaných 507. Polícia riešila aj 126 prípadov rušenia nočného pokoja a takmer 500 nešpecifikovaných udalostí, vrátane preverovania podozrivého správania či asistencie iným zložkám.

„Aj napriek vysokému počtu oznámení sa vianočné sviatky zaobišli bez mimoriadne závažných udalostí,“ uzavrela polícia.

Viac k osobe: Roman Hájek
Okruhy tém: Dopravné nehody hovorca Prezídia Policajného zboru Policajti Tiesňová linka Vianoce Výtržníctvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk