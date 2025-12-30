Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť

Prezident SR Peter Pellegrini sa v roku 2025 zaoberal viac ako stovkou zákonov, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR počas parlamentných schôdzí. Ako informovala kancelária hlavy štátu, v rámci parlamentom schválených legislatívnych návrhov podpísal 107 zákonov, vrátane zákonu o štátnom rozpočte na rok 2026.
Vetované zákony
Zároveň podpísal aj ďalšie zákony, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, energopomoci, sociálnej oblasti či zákony podporujúce samosprávy a ich chod. Prezident zároveň poslancom vrátil na opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov.
„Medzi vetovanými zákonmi bol zákon z 27. marca 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon z 9. apríla 2025 o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami a o doplnení zákona o priestupkoch, zákon z 11. júna 2025 o podpore prioritných okresov, zákon z 23. októbra 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a ktorým sa dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, ako aj zákon z 9. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ pripomenula prezidentská kancelária.
Prelomené veto
Pri zákone o podpore prioritných okresov poslanci parlamentu pri opätovnom prerokovaní akceptovali výhrady prezidenta. Veto prezidenta neprelomili pri zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch.
„Zároveň vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách, ako aj zákon o hazardných hrách, poslanci doposiaľ neprerokovali. Posledným vetovaným zákonom bol zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament pri opätovnom prerokovaní prelomil veto prezidenta, ktorý tak bude platiť bez podpisu hlavy štátu,“ doplnila prezidentská kancelária.