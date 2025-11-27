ÚBOK zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ – VIDEO

Vyšetrovanie sa týka škody z fondov EÚ v sume 9,7 milióna eur.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboruLea Vilhanová, vyšetrovanie sa týka škody z fondov EÚ v sume 9,7 milióna eur.

Protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru vykonáva v dňoch 26. a 27. novembra 2025 zaisťovacie úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom „BIOPLYN“. Úkony sa realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,“ objasnila.

Doplnila, že trestná vec sa má týkať projektu „Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu“. Suma 9,7 milióna eur je predbežne odhadovaná škoda na finančných prostriedkoch EÚ.

Zaisťovacie úkony najmä prehliadky iných priestorov prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území mesta Košice, kde od včerajšieho dňa zabezpečujeme účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou,“ uviedla Vilhanová.

Doplnila, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra (EPPO). Bližšie informácie v súčasnosti poskytovať nebudú.

