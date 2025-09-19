Týždenný súhrn dôležitých správ 19.09.2025 19. 09. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Foto: ilustračné, www.gettyimages.com Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: TOP 8 hubárskych lokalít na Slovensku, ktoré spájajú turistiku a hubárčenie Súvisiaci článok: Tri sviatky už nebudú dni pracovného pokoja, ale 6. január by mohol vymeniť iný deň Súvisiaci článok: Štyria ľudia skončili v nemocnici po hromadnom dobodaní sršňami Súvisiaci článok: Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X Súvisiaci článok: Top foto dňa (16. september 2025): Archívna fotka Roberta Redforda, ZZ Top, monument, vrak Britannic-u a farma Súvisiaci článok: Top foto dňa (14. september 2025): Nové ropné ložisko v Maďarsku, vojenský útok v Gaze a vypustené zvieratá Súvisiaci článok: Vláda zrušením 6. januára ako dňa pracovného pokoja podľa biskupov porušila zmluvu so Svätou Stolicou Súvisiaci článok: Dnes ešte dážď, ale počasie sa zmení. Meteorológovia predpovedajú teploty blízke tridsiatke - FOTO Súvisiaci článok: Národná púť v Šaštíne vyvrcholila svätou omšou, zúčastnil sa aj prezident Pellegrini – FOTO Súvisiaci článok: Líšky si urobili noru na šiestom poschodí paneláka Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Bratislavské hudobné slávnosti Informačný servis Pozrieme si znova trhanie faktúr v priamom prenose premiérom Ficom? Distribučky vyhodnotili výmenu ističov Martin Dargaj Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny Informačný servis Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO Katarína Lörincová Rekordy na Wall Street, ázijské trhy kolísali. Investori čakajú na jeden dôležitý telefonát Ladislav Hribik Lieky nie sú cukríky. ŠÚKL sa zapojil do kampane o správnom užívaní voľnopredajných liekov Dominika Knoteková Bratislavské hudobné slávnosti Pozrieme si znova trhanie faktúr v priamom prenose premiérom Ficom? Distribučky vyhodnotili výmenu ističov Union spúšťa Back to School balíček pre prváčikov: zdravý úsmev a silná imunita za tretinu ceny Výbuch bankomatu v Košiciach vystrašil obyvateľov, polícia rozbehla pátranie po páchateľoch – FOTO Rekordy na Wall Street, ázijské trhy kolísali. Investori čakajú na jeden dôležitý telefonát Lieky nie sú cukríky. ŠÚKL sa zapojil do kampane o správnom užívaní voľnopredajných liekov