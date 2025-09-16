Dnes zlé počasie, dážď aj výstraha pre 28 okresov. Teploty ale tento týždeň ešte vyletia k tridsiatke - FOTO

Počasie dnes na Slovensko prinieslo dážď aj búrky a pre 28 okresov bola vydaná aj žltá výstraha prvého stupňa. Je chladnejšie ako v pondelok, ale meteorológovia na tento týždeň predpovedajú aj teploty, ktoré budú atakovať 30 stupňov Celzia.
Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj uviedla meteorologička Miriam Jarošová, v pondelok sme mali na Slovensku málo oblačnosti. „Na Podunajskej nížine sme dokonca zaznamenali aj letný deň, to znamená, že tu bolo aspoň 25 stupňov Celzia,“ priblížila s tým, že počasie u nás ovplyvňoval teplý front.
Pre ktoré okresy bola vydaná výstraha?
Už v noci z pondelka na utorok však prišlo k zmene a vládu nad počasím u nás prevzal studený front, opäť priniesol oblačnosť a zrážky, ktoré môže byť lokálne aj intenzívne.
Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní, na tridsiatky už zabudnite - FOTO
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal do siedmej ráno pre okresy Malacky, Pezinok, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Topoľčany, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina aj výstrahu prvého stupňa pred búrkami.
Hrozia búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Počasie na dnes (utorok)
SHMÚ na sociálnej sieti Facebook uviedol, že zrážky sa očakávajú na mnohých miestach a ojedinele môže spadnúť aj okolo 30 mm. „V priebehu dňa však začnú zrážky od západu rýchlo ustávať a popoludní spŕchne už len ojedinele,“ predpovedajú meteorológovia.
Ako už bolo spomenuté, oproti pondelku sa ochladí a najvyššia denná teplota sa v utorok vyšplhá na 16 až 21 stupňov Celzia, ale na severe môže byť ojedinele ešte aj chladnejšie. „Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne okolo 8 stupňov,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.
Za studeným frontom, k nám podľa predpovede SHMÚ bude potom v utorok v priebehu dňa od západu až juhozápadu zasahovať okraj tlakovej výše, ale vo vyšších ovzdušia sa bude cez našu oblasť presúvať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu. „Malo by teda prevládať polooblačné až oblačné počasie, lokálne sa vyskytnú prehánky a to najmä na severe a východe krajiny,“ uviedli meteorológovia.
Dlhodobejšia predpoveď počasia na 7 dní
V stredu očakávame, že po severnom okraji spomínanej výše bude postupovať strednou Európou ďalej na východ teplý front, ktorý do našej oblasti síce zrejme žiadne výraznejšie zrážky neprinesie (prechodne sa zväčší oblačnosť), ale za ním k nám začne od západu prúdiť teplý vzduch.
Meteorologička Miriam Jarošová v spomínanom počasí na Jojke uviedla, že v priebehu stredy ešte zrážky treba očakávať, ale vo štvrtok ich už bude menej. Ako ukazuje grafická predpoveď SHMÚ, v stredu teplota vystúpi na 13 až 21 a vo štvrtok na 17 až 24 stupňov Celzia.
V piatok sa podľa meteorológov zo SHMÚ bude nad alpskou a karpatskou oblasťou nachádzať rozsiahla tlaková výš a po jej okraji k nám od západu zosilnie prílev teplého vzduchu od západu. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 21 až 26 stupňov Celzia.
Prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu zosilnie počas víkendu, kedy budú teploty atakovať 30 stupňov Celzia.
Cez víkend a pravdepodobne aj na začiatku budúceho týždňa očakávame ustálené, cez deň prevažne slnečné počasie rušené len rannými a dopoludňajšími hmlami. Denné maximá nám cez víkend dosiahnu väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia.