Vláda zrušením 6. januára ako dňa pracovného pokoja podľa biskupov porušila zmluvu so Svätou Stolicou

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) by uvítala, ak by téme zrušenia 6. januára ako dňa pracovného pokoja, či iných sviatkov, predchádzal otvorený dialóg aj s ohľadom na Vatikánsku zmluvu.
„Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ uvádza hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Stanovisko KBS podporuje občianske združenie Aliancia za nedeľu (AZN) a žiada vládu, aby zastavila útoky na náboženské sviatky, cirkevné školy a sociálne istoty. Podľa AZN sú to závažné sociálne témy, ktorých dôsledky sa vo veľkom dotknú životov všetkých občanov na Slovensku, predovšetkým veriacich.
AZN pripomína cirkevné prikázania, že veriaci sú povinní svätiť prikázané sviatky a v nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši, a tiež aby sa zdržiavali tých prác, ktoré by mohli prikázanému sväteniu týchto dní prekážať.
Nedodržiavanie zmluvy so Svätou stolicou
„Od kresťanskej a sociálnej vlády by sa skôr očakávalo prijatie zákona na ochranu voľnej nedele pre všetkých zamestnancov a naplnenie sľubov ,novembra 89ʻ o švajčiarskych mzdách na Slovensku, a nie to, aby nám ,sociálnaʻ vláda svojimi krokmi skôr garantovala to, že sa Slovenská republika stane najchudobnejšou krajinou Európskej únie. Práca v nedeľu a počas sviatkov je znakom chudoby, nie bohatstva,“ hovorí predseda Aliancie za nedeľu Anton Čulen.
Na záver AZN vyzýva vládu SR, aby zastavila útoky na náboženské sviatky a dodržiavala medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.