Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X

Smutná správa zasiahla fanúšikov populárnych seriálov Akty X a Hrozba z temnoty. Zomrela americká herečka Paula Shawová, ktorá zažiarila v niekoľkých sériách. Mala 84 rokov.
Ikona americkej filmovej ale hlavne televíznej a seriálovej tvorby Paula Shawová zomrela v spánku po dlhej chorobe v kanadskom Vancouveri. Preslávila sa v seriáloch Akty X a Hrozba z temnoty, ale jedna z jej najznámejších postáv je aj pani Pamela Voorheesová v snímke Freddy vs. Jason.
Okrem hereckej dráhy sa Paula Shawová venovala výučbe kurzov osobného rozvoja, ktoré nepretržite viedla takmer 30 rokov. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje portál New York Post a časopis Hollywood Reporter.