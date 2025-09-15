Tri sviatky už nebudú dni pracovného pokoja, ale 6. január by mohol vymeniť iný deň

Vláda v treťom konsolidačnom balíčku avizuje zrušenie troch dní pracovného pokoja, z toho jeden sa má zrušiť natrvalo. Ako prezentoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), má to priniesť 230 miliónov eur. „Nerušíme sviatky, ale už nebudú dňami pracovného pokoja,“ informoval rezort.
15. september namiesto 6. januára
Natrvalo sa má zrušiť ako deň pracovného pokoja 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu) a iba pre rok 2026 to mal byť 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a tiež 6. január (Traja králi).
Konsolidácia na mieru: Ako politici utiahnu opasok, iným - KOMENTÁR
Všetko však napokon môže byť inak. „Zadefinoval sa počet, z toho vyplývajúci ekonomický efekt pre zamestnávateľov aj pre štát, ktorý by z toho mohol ísť, ale tá otázka, že ktoré presne tie sviatky to budú, je ešte otvorená,“ povedal poslanec Ján Richter (Smer-SD) po nedeľňajšej relácii O 5 minút 12 na STVR.
Vláda zrušením 6. januára ako dňa pracovného pokoja podľa biskupov porušila zmluvu so Svätou Stolicou
Po novom sa má zvažovať, že dočasne by sa v budúcom roku zrušil voľný deň 15. septembra (Sedembolestná Panna Mária) a nie 6. januára, pretože práve v tento deň Pravoslávni veriaci slávia Štedrý deň. „Mne sa javí, že najkompromisnejší by mohol byť 15. september na jeden rok,“ uviedol pre STVR minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Kritika na zmeny vo sviatkoch
Poslankyňa a podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík (Progresívne Slovensko) po relácii O 5 minút 12 uviedla, že Ficova vláda skutočne nie je sociálna, pretože chce reálne poslať Rusínov pracovať na ich Štedrý deň.
„Ľuďom sľubovať pred voľbami štvordňový pracovný týždeň a po voľbách im už zobral každý rok štyri dni voľna, de facto jeden týždeň dovolenky,“ pridal sa ku kritike poslanec a líder hnutia SlovenskoIgor Matovič po nedeľňajšej diskusnej relácii V politike na TA3.
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) by uvítala, ak by téme zrušenia 6. januára ako dňa pracovného pokoja, či iných sviatkov, predchádzal otvorený dialóg aj s ohľadom na Vatikánsku zmluvu.
„Dni sviatkov sú spojené s prežívaním viery a tradícií v kruhu rodiny a širšieho spoločenstva, čo si zaslúži hlbšiu diskusiu. Rušenie sviatkov, ako aj zrušenie zákazu predaja počas sviatkov, s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk by nemalo byť jediným kritériom pre posudzovanie celospoločenského osohu,“ uviedla Katarína Jančišinová, hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Na Slovensku máme 14 dní pracovného pokoja
Dáta bez pátosu na sociálnej sieti Facebook priblížili, že sme jednou z krajín s najvyšším počtom voľných dní v Európskej únii (EÚ). „Je čo škrtať,“ skonštatovali.
Ak by sme sa však pozreli na susedné Česko, tak majú podobný počet sviatkov, ktoré sú aj dňami pracovného pokoja – 13. Slovensko sa na súčasných 14 dostalo v roku 2024, kedy bol ako deň pracovného pokoja zrušený 1. september (Deň Ústavy SR).
Ktoré sviatky na Slovensku sú dnes aj dňami pracovného pokoja?
- 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky
- 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi)
- Veľký piatok – pohyblivý sviatok
- Veľkonočný pondelok – pohyblivý sviatok
- 1. máj – Sviatok práce
- 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
- 5. júl – Sviatok svätých Cyrila a Metoda
- 29. august – Výročie Slovenského národného povstania (SNP)
- 15. september – Sedembolestná Panna Mária
- 1. november – Sviatok všetkých svätých
- 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
- 24. december – Štedrý deň
- 25. december – Prvý sviatok vianočný
- 26. december – Druhý sviatok vianočný