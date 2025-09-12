TOP 8 hubárskych lokalít na Slovensku, ktoré spájajú turistiku a hubárčenie

Slovensko je krajinou, kde sa turistické chodníky často prelínajú s hubárskymi cestičkami. Kým ráno vystúpite k horskému plesu alebo zrúcanine hradu, popoludní si už môžete niesť košík plný dubákov, kuriatok či rýdzikov. Objavte 8 lokalít, kde sa dá spojiť pohyb na čerstvom vzduchu s tichým dobrodružstvom hubárčenia.
1. Vysoké Tatry – Mengusovská dolina a okolie Popradského plesa
Trasa zo Štrbského Plesa na Popradské pleso patrí medzi najobľúbenejšie tatranské prechádzky. Má len približne hodinu a pol a je vhodná aj pre menej skúsených turistov. Už prvé úseky chodníka prechádzajú cez husté smrekové a borovicové lesy. Práve tu majú hubári najväčšie šance na dubáky, masliaky a hrabové kozáky.
Keď sa košík začne plniť, čaká Vás ešte čerešnička, a to je Popradské pleso s nádherným výhľadom na Mengusovské štíty. Kombinácia pokojného hubárčenia a horskej scenérie robí z tejto trasy nezabudnuteľný zážitok.
2. Malá Fatra – Jánošíkové diery a Malý Rozsutec
Výstup cez známe Jánošíkové diery z Terchovej patrí k atraktívnym dobrodružstvám Malofatranskej oblasti. V úvode sa chodník kľukatí pomedzi zmiešané lesy pri Bielem Potoku. Tie sú vychýrené výskytom hríbov, suchohríbov a rýdzikov.
Po pokojnom zbere prichádza dynamickejšia časť túry, ke sú rebríky, skalné úseky a tiesňavy. Odmenou je Malý Rozsutec s výhľadmi na Terchovú a celé okolité doliny. Táto kombinácia adrenalínovej turistiky a hubárskej radosti patrí medzi najkrajšie zážitky, ktoré Vám Malá Fatra ponúkne.
3. Slovenský raj – trasa Suchá Belá
Slovenský raj je synonymom dobrodružstva a trasa Suchá Belá je toho dôkazom. Zo štartu v Podlesku vedie chodník korytom rokliny cez rebríky a vodopády. Pred vstupom do tiesňavy však prechádzate lesmi a lúčkami, kde na jeseň rastú kuriatka, plávky i kozáky.
Po fyzicky náročnom výstupe môžete zrelaxovať cestou späť cez Prielom Hornádu. Tu sa opäť naskytne príležitosť na hubárske úlovky. Vďaka kontrastu adrenalínu a pokoja je Suchá Belá ideálnou kombináciou pre turistov aj hubárov.
4. Poľana – Horský hotel Poľana – Kyslinky
Poľana je jedinečný vyhasnutý stratovulkán a jej okružné turistické trasy ponúkajú nádherné výhľady. Z Horského hotela Poľana sa dá absolvovať pohodlný okruh na vrchol a späť. V úsekoch smerom k osade Kyslinky sa nachádzajú bukovo-smrekové lesy, ktoré sú plné rýdzikov, dubákov a plávok.
Trasa je nenáročná, takže košík môžete mať po ruke počas celej túry. Spojenie výhľadov na stredné Slovensko a zberu húb priamo pri chodníkoch robí Poľanu ideálnym cieľom jesennej turistiky.
5. Muránska planina – Muránsky hrad a Veľká lúka
Trasa začína v obci Muráň a stúpa ku zrúcanine Muránskeho hradu. Už samotný výstup prechádza zmiešanými lesmi, kde sa huby vyskytujú vo veľkom. Z hradu pokračuje cesta na Veľkú lúku, známe miesto s voľne pasúcimi sa koníkmi. Aj tu však lesné okraje skrývajú množstvo dubákov a suchohríbov.
Túra spája históriu, prírodu a hubárčenie do jedného celku. Cestou na Prednú horu sa zas otvárajú výhľady na celý národný park, čo robí z Muránskej planiny unikátne miesto.
6. Kysuce – Veľká Rača cez Lalíky
Veľká Rača je najvyšší vrch Kysuckých Beskýd a ponúka viacero turistických trás. Výstup z Oščadnice cez Lalíky začína v hlbokých smrekových lesoch. Práve tieto doliny sú bohaté na suchohríby a dubáky.
Už pri prvých metroch sa dá nazbierať hojná úroda. Trasa následne pokračuje na hrebeň, odkiaľ sa otvárajú krásne výhľady na Slovensko aj Poľsko. Kombinácia hubárskej zastávky a panoramatickej hrebeňovky dáva tejto túre neopakovateľnú atmosféru.
7. Záhorie – Plavecký hrad
Krátka, no atraktívna túra začína v Plaveckom Mikuláši a vedie na Plavecký hrad. Už v prvých úsekoch sa vstupuje do borovicových lesov typických pre Záhorie. Piesočnatá pôda a vlhké podmienky po daždi tu vytvárajú ideálne prostredie pre masliaky, bedle či kozáky.
Po nazbieraní húb si môžete vychutnať výstup k romantickej zrúcanine hradu. Odtiaľ je krásny výhľad na Malé Karpaty a široké Záhorie. Táto kombinácia krátkej prechádzky a hubárskeho raja je ideálna pre rodiny s deťmi.
8. Nízke Tatry – Čierny Váh a Liptovská Teplička
Nízke Tatry ukrývajú mnohé tiché doliny a jednou z nich je oblasť Čierneho Váhu. Trasa začína v Liptovskej Tepličke a vedie popri vodnej nádrži cez smrekové lesy. Tie sú známe svojou hojnosťou hríbov, kuriatok a plávok.
Turistika je tu pokojná, bez náporu davov, čo ocenia najmä hubári, ktorí majú radi ticho a samotu. Okruh sa dá zakončiť návratom do dediny, kde si môžete dopriať zaslúžený oddych. Spojenie prírodného pokoja a bohatých hubárskych nálezov robí z tejto lokality skrytý klenot Nízkych Tatier.
Ako bezpečne a zodpovedne zbierať huby?
Hubárčenie je krásna tradícia, no zároveň si vyžaduje opatrnosť a rešpekt k prírode. Základným pravidlom je, že nikdy nezbierajte huby, ktoré nepoznáte, aj jedna neznáma huba môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Noste so sebou prútený košík, nie plastové vrecko, huby musia dýchať, aby nezhnili ešte cestou.
Pamätajte, že v národných parkoch či chránených územiach platia obmedzenia, preto sa vždy držte povolených trás. Les si zaslúži úctu: neodhadzujte odpadky, nerozkopávajte podhubie a nechajte prírodu tak, aby potešila ďalších návštevníkov.
Ako vyzerá správna výbava?
Na kombinovaný výlet za hubami a turistikou sa oplatí pripraviť takmer ako na horskú túru. Základom sú pevné turistické topánky s dobrým gripom, pretože lesné chodníky bývajú po daždi šmykľavé. Nezabudnite na košík alebo pevnú látkovú tašku a malý nožík na huby – najlepšie so štetčekom na čistenie.
Praktickým spoločníkom je offline turistická mapa v mobile (napr. Mapy.cz), keďže signál v horách často chýba. V batohu by nemala chýbať fľaša s vodou, drobná desiata a termoska s čajom, ktorá zahreje v chladnom jesennom ráne.
Kedy vyraziť?
Hubárska sezóna na Slovensku je najkrajšia od konca augusta do októbra, keď sa rána zahalia do hmly a lesy rozvoňajú jesennou pôdou. Najlepšie úlovky čakajú po daždivých dňoch, keď sa huby objavujú takmer zo dňa na deň. Ideálny čas na zber je skoro ráno. Les je tichý, vzduch svieži a huby čerstvé.
Navyše budete mať prednosť pred ostatnými hubármi a turistami. Vychutnáte si pokoj lesa, naplníte košík a ešte stále Vám zostane dosť času na samotnú túru s výhľadmi či historickými zastávkami.
Bacha na medvede
Slovenské hory sú domovom medveďa hnedého a práve hubárske doliny či turistické chodníky vedú často cez jeho teritórium. Stretnutie je zriedkavé, no opatrnosť je na mieste. Najlepšou prevenciou je ísť do lesa v skupine a dávať o sebe vedieť – obyčajná rolnička na batohu alebo hovor nahlas počas chôdze často úplne postačí.
Medveď sa človeku zvyčajne vyhne, ak vie, že sa blíži. Vhodným vybavením je aj medvedí sprej, ktorý sa odporúča nosiť najmä v oblastiach známeho výskytu. Nikdy nechoďte potichu hustým lesom, kde by ste zviera mohli prekvapiť, a nenechávajte po sebe zvyšky jedla. Ak medveďa zbadáte, zachovajte pokoj, nebežte a pomaly sa stiahnite.