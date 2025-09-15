Národná púť v Šaštíne vyvrcholila svätou omšou, zúčastnil sa aj prezident Pellegrini – FOTO

Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na púti v Šaštíne-Strážach a zdôraznil dôležitý odkaz. Ako zdôraznil po svätej omši pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, posolstvom národnej púte je budovanie mostov a nie múrov medzi ľuďmi. Prezident to uviedol v nadväznosti na slová pápežského nuncia v SR Nicolu Girasoliho a celebrujúceho biskupa Františka Trstenského.
Pellegrini opakovane upozornil, že atmosféra v spoločnosti je tak napätá, že je znemožnená normálna diskusia o problémoch, ktoré je potrebné na Slovensku riešiť.
Ľudia by sa mali počúvať
„História nám ukázala a ukazuje, že jedine vtedy, keď bol národ slovenský zomknutý, tak dokázal veľké veci, dokázal sa vymaniť spod poroby, dokázal sa postaviť proti fašizmu, dokázal vybojovať po rokoch útlaku slobodu, a takto by sme podľa mňa mali pokračovať aj v tomto období a hľadať všade tam, kde je to možné, k sebe navzájom cestu,“ povedal prezident a vyzdvihol slová a odkaz, ktoré zazneli v kázni.
Pellegrini zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k 70. narodeninám, ocenil jeho úlohu morálnej autority a vyslanca mieru
Súhlasí s apelom, že by sa ľudia mali navzájom viacej počúvať. „Ale počúvať sa tak, aby sme sa aj naozaj počúvali, rozumeli, aby sme sa rešpektovali, aby sme sa tolerovali aj napriek tomu, že máme rozdielne názory,“ zdôraznil Pellegrini a doplnil, že sa nesmie zabudnúť na hodnoty a korene, na ktorých stojí spoločnosť. Pellegrini vyhlásil, že by sa ľudia mali v tejto ťažkej dobe snažiť riešiť problémy spoločne.
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, v pondelok vyvrcholila slávnostnou svätou omšou v Šaštíne – Strážach. Celebroval ju spišský biskup František Trstenský za účasti viacerých arcibiskupov a biskupov zo Slovenska. Na púť prišli aj v tomto roku tisícky pútnikov, medzi ktorými boli okrem prezidenta aj viacerí členovia vlády, parlamentu a predstavitelia politických strán.
Cirkev má byť svetlom
Cirkev na Slovensku má podľa biskupa Trstenského úlohu byť nositeľkou nádeje. Dodal, že neraz máme sklon uviaznuť v lamentovaní nad tým, aký je svet zlý. Cirkev má byť podľa neho svetlom, ktoré ukazuje cestu, nie tieňom, ktorý ešte viac zdôrazňuje tmu.
„Úcta k Sedembolestnej nie je len spomienka na utrpenie, ale je to škola nádeje. Nádeje, že žiadna bolesť nie je posledným slovom. Nádeje, že aj národ, ktorý prežil vojny, prenasledovania, neslobodu, má budúcnosť,“ povedal biskup Trstenský počas slávnostnej svätej omše pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie.
Pripomenul tiež, že dnes žijeme slobodu, po ktorej túžili generácie pred nami, ale sloboda by nemala byť cieľom. „Sloboda je dar. Ale sloboda nie je cieľ – sloboda je priestor, kde sa skúša, či zostaneme verní. Slovensko dnes stojí pred skúškou, či vieme žiť slobodu zodpovedne,“ povedal biskup František Trstenský. O potrebe optimizmu, aj keď situácia vo svete môže viesť k rezignácii, hovoril aj nuncius Nicola Girasoli, ktorý pútnikom odovzdal pozdrav od pápeža Leva XIV.
Katolícka cirkev na Slovensku si sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pripomína vždy 15. septembra. Pri tejto príležitosti sa tradične koná Národná púť do pútnickeho mestečka Šaštín – Stráže na západe Slovenska. Tento deň je na Slovensku dňom pracovného pokoja. Národná púť k patrónke Slovenska do Šaštína sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas tejto púte 20-tisíc až 30-tisíc pútnikov. Boli medzi nimi v roku 1995 aj pápež Ján Pavol II. a v roku 2021 pápež František.