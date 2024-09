Týždeň očami Pavla Urbana: Bude Hlas-SD ozajstná strana alebo prívesok Roberta Fica?

Bývalého predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho viaceré médiá ešte pred polrokom označovali ako „podržtašku“ Roberta Fica. Vtedy jeho postupy mnohí aj chápali, lebo sa predsa potreboval dostať do prezidentského palácu a hlasy Smeru-SD v tom boli rozhodujúce. Jeho kroky po tom, ako to dosiahol, však prekvapujú. Namiesto toho, aby ukázal, že je aj nejaká osobnosť, on aj jeho nástupca na čele strany naďalej pritakávajú, čo im premiér povie.

Samotný vznik strany bol zvláštny

Vráťme sa niekoľko rokov späť. Pellegrini sa dostal na výslnie po demisii vlády Roberta Fica. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyvolala masívne protesty a kabinet sa rozhodol podať demisiu. Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini a ihneď sľuboval, že bude robiť inú politiku ako jeho predchodca. Ak sa na začiatku tak aj zdalo, neskôr sa ukázalo, že pravým šéfom je aj naďalej práve Fico.

Prišli voľby v roku 2020 a očakávalo sa, že Pellegrini založí vlastnú stranu a samostatne bude bojovať o voliča. Vtedy sa tak ešte nestalo. Pre takýto krok sa rozhodol iba pol roka po voľbách a sľuboval, že to bude sociálnodemokratická strana, ktorá chce predovšetkým ukázať iný štýl na slovenskej politickej scéne. Do jej radov prestúpili viaceré významné osobnosti zo strany Smer-SD a medzi nimi boli aj také, ktoré nemali úplne najlepšiu povesť.

Čoskoro sa objavili aj nezhody s materskou stranou, tvrdé reči sa objavili predovšetkým pred predčasnými voľbami v roku 2023. Po voľbách sa na všetko zabudlo a vidina prezidentského kresla Pellegriniho prinútila na viaceré ústupky Ficovi. Samozrejme, najprv sa hrali „tanečky“ o tom, ktorému táboru sa po voľbách priklonia, ale už od začiatku bolo jasné, že bude koaličným partnerom Smeru-SD a SNS.

Kroky ministrov za SNS vyvolali vlnu nevôle u ľudí

Problémy pre novú stranu sa začali hneď po vzniknutí vlády. Najmenší koaličný partner, ktorý ešte pred voľbami naznačoval, že bude tvrdo presadzovať svoju národnú agendu ukázal, že to myslel naozaj vážne.

Už prvé kroky ministrov za SNS vyvolali vlnu nevôle vo verejnosti, ale Hlas-SD mlčí. Vraj nebudú zasahovať do ministerstiev iného koaličného partnera. Nový predseda Matúš Šutaj Eštok zároveň naplno plnil pokyny premiéra o čistkách v policajnom zbore.

Keď Andrej Danko prezradil, že chce byť predsedom parlamentu namiesto Pellegrinho, nikto to asi nebral vážne. Je to ich post a bodka.

Líder národniarov však začal zasahovať aj do rezortov Hlasu-SD. Zvýšenie minimálnej mzdy podmienil zvýšením minimálnych dôchodkov, chce zasahovať do programu výučby na školách a nakoniec aj otvorene kritizoval situáciu v zdravotníctve.

Pripomínam, že všetky tieto rezorty patria Hlasu-SD, ten však znovu sklopil hlavu. Matúš Šutaj Eštok síce konštatoval, že už bolo dosť a ak to bude pokračovať, tak prehodnotia priority v koalícii a zahlasujú iba za zákony, ktoré prejdú vládou. Všetci však vieme, ako to bolo doteraz a jeho slovám už viacerí neveria.

Prichádza však prvá veľká skúška pre túto stranu. Hlasovať sa bude o odvolaní lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Smer-SD a SNS prišli s touto iniciatívou a čakal sa postoj Hlasu-SD. Všetkých jeho poslancov argumenty však úplne nepresvedčili, ale stranícky líder nakoniec vyhlásil, že jeho strana iniciatívu podporí.

Hlasovanie je však tajné a nebude sa vedieť, kto prípadne nedodržal slovo. Samozrejme ak Šimečku odvolajú, čo je pravdepodobné, nič sa nebude meniť. Aj naďalej Fico zavelí a Hlas-SD iba „stiahne chvost“. Otázne podľa niektorých komentátorov je, že na čo vôbec strana vznikala a či by nebolo lepšie, aby sa znovu zlúčili so Smerom-SD.

Čo ak však návrh náhodou neprejde. Fico by zúril, Danko ešte viac tlačil na Hlas-SD, ktorý by mal čo robiť, aby si zachoval pozíciu v koalícii, ak nejakú vôbec ešte má. Hlasovať sa vraj možno ani nebude, aby sa tomu všetkému predišlo, ale nechajme sa prekvapiť…