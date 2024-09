Týždeň očami Pavla Urbana: Prezident Pellegrini prehovoril a jeseň bude podľa neho ťažká

Prezident Peter Pellegrini po dlhšej odmlke konečne povedal niektoré svoje názory na aktuálnu situáciu v krajine. Nadchádzajúca schôdza parlamentu bude podľa neho skúškou jednoty vládnej koalície

Voľba šéfa parlamentu je ako telenovala

Voľba predsedu parlamentu sa už ťahá ako venezuelská alebo turecká telenovela. Ľudia s napätím očakávajú, čo bude v ďalšej časti a určite si už vybrali, kto je ten dobrý a kto zlý. Samozrejme, každý má na to svoj názor, presne tak, ako je to pri tých nekonečných televíznych seriáloch, kde sa scenár píše za pochodu, len aby mal úspech u divákov.

Niečo podobné je aj pri voľbe šéfa zákonodarného zboru. Andrej Danko takmer denne opakuje, že on chce tento post, ale v Hlase-SD zasa omieľajú, že ten patrí im. Po mesiacoch napätia premiér Robert Fico naznačil, ako sa to môže vyriešiť keď uviedol, že ak nedôjde k zhode, tak nebudeme mať predsedu parlamentu do nových volieb.

Toto vyjadrenie by akoby bolo povelom aj pre stranu Hlas-SD a prezidenta. Pripustili, že sa tak môže stať, lebo vlastne aj v súčasnosti poslancom velí ich nominant, síce ako podpredseda, Peter Žiga.

Parlament funguje, tak prečo robiť drámu a vytvárať roztržky vo vládnej koalícii, naznačil to premiér a zhodli sa aj v Hlase-SD. Neviem však, či s tým bude spokojný samotný Danko, ktorý sa už videl v tejto funkcii a preto bude zaujímavé sledovať, či aj v budúcnosti bude poslaneckými návrhmi klásť polená pod nohy koaličným partnerom.

Nadchádzajúce schôdze budú kľúčové

„Veľmi ma mrzí, že často osobné ambície spôsobujú také obrovské napätie,“ povedal prezident Pellegrini. Aj podľa hlavy štátu budú nadchádzajúce schôdze kľúčové pre fungovanie vládnej koalície. „Uvidí sa, aká pevná je alebo nie je vládna koalícia, či má väčšinu na to, aby zákony prechádzali. Ak niekto predkladá v rozpore s koaličnou zmluvou do parlamentu zákony, musí si to riešiť koalícia,“ dodal.

Pravdepodobne tým narážal na početné návrhy z dielne národniarov, ktoré sú v protiklade s cieľom ušetriť miliardu a pol na budúci rok.

Ako by sa ich to netýkalo, lebo treba napraviť situáciu s klesajúcimi preferenciami a ukázať ľuďom, že práve oni na nich myslia. Samozrejme, treba aj pohroziť Hlasu-SD čo ich čaká v nasledujúcom období, ak nevyhovie ambíciám lídra národniarov. Počkajme, čo sa bude diať.

Prezident sa vyjadril aj k rozhodnutiu ministra spravodlivosti, ktoré malo za následok prepustenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušan Kováčika z väzenia. O vine a nevine podľa Pellegriniho nemôže v demokratickej spoločnosti rozhodovať žiaden politik. „Je to citlivé, uznávam,“ dodal v tejto súvislosti a počká si na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

Verím, že ak toto nebude podľa predstáv Smeru-SD, nebude aj prezident nadávať na slovenské súdnictvo a iniciuje rokovanie o osude ministra spravodlivosti.

Odvolávanie Šimečku

Horúcim zemiakom v rukách Hlasu-SD bude odvolávanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku (Progresívne Slovensko). Podľa doterajšej praxe sa čakáva, že jednotne budú s takýmto krokom súhlasiť, ale objavili sa aj hlasy, že nie všetci poslanci tejto strany sú s tým stotožnení.

Šimečka podľa Smeru a SNS vplýval na pridelenie dotácii nevládnym organizáciám, ktorú sú údajne priamo späté s jeho osobou.

Nebudem tu rozoberať podrobnosti, lebo sme o tom denne veľa počuli z úst oboch dotknutých strán, ale problémom je, že hlasovanie je tajné a návrh musí podporiť 76 poslancov. Stačia len štyria z vládnej koalície, aby sa napríklad zdržali a Šimečka zostane podpredsedom zákonodarného zboru aj naďalej.

Hlas-SD sa ešte nevyjadril, ako bude postupovať, ale naznačili, že otvorenie mimoriadnej schôdze podporia a na základe rozpravy sa jednotlivo rozhodnú. V rozprave však môžu odznieť aj informácie, ktoré sa objavili v médiách, že aj niektorí rodinní príslušníci Roberta Fica v minulosti boli nejakým spôsobom zapletení do prideľovania dotácií.

Šimečka tvrdí, že nadácie dostávali dotácie od štátu aj v minulosti a to za vlád práve Roberta Fica. Uvidíme, či takéto argumenty zavážia u všetkých poslancov Hlasu-SD a jednotne podporia návrh koaličných partnerov. Pripomínam, že hlasovanie je tajné a nebude sa vedieť kto je zradcom.